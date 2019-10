El escrutinio definitivo empezará este martes

Compartir











El apoderado del Partido Justicialista, Dr. Lorenz Boonman, confirmó que el conteo definitivo de votos comenzará este martes desde las 18 horas en la escuela N° 66 de esta ciudad.

Están habilitadas 12 mesas, se arrancará desde la urna 1 de capital y seguirá en orden correlativo hasta el final. Boonman afirmó que la idea es transcurrirlo con total normalidad y que no existe la posibilidad de algún cambio relevante en los resultados.

Además, explicó que en el escrutinio definitivo es común que varíen algunos guarismos porque se recuperan votos recurridos, impugnados y se arreglan algunos errores de carga que suceden en el provisorio por parte de la firma encargada. Y aclaró que el recuento provisorio es “meramente informativo y no tiene validez legal”.

“Nosotros hemos detectado un par de certificados donde no se han cargado en la categoría de diputados nacionales los votos, se hizo el planteo dentro de las 48 horas para hacerlo conforme al artículo 110 inciso 11 del Código Electoral Nacional. Puede variar mas el porcentaje pero no cambiaría la cantidad de bancas obtenidas por ambos frentes”, sostuvo.

Por otro lado, relató que durante la jornada electoral del domingo pasado, no hubo reclamos más allá de algunos planteos que tuvieron que ver con las personas que fueron designadas como autoridades de mesa por ausencias y que revestían afiliación a alguna fuerza política partidaria.

“Pero las designaciones se hacen conforme a la normativa general vigente y si bien la Cámara sugirió que sería conveniente que las autoridades asignadas no tuviera afiliación, esa sugerencia no imposibilitaba la designación porque también debían ser de la mesa que les corresponde y tenía que abrirse en tiempo oportuno, no podían esperar hasta que llegue una persona que vote en la mesa y no esté afiliada”, manifestó Boonman.

Y agregó: “Se cumplieron todos los recaudos que se establecieron en la Cámara general electoral, los instructivos que envió el Tribunal Federal, los de la Junta Electoral Nacional en la provincia, todo se hizo todo en base a eso así que yo creo que esas pequeñas actas que se hicieron que en realidad son aprietes innecesarios que no conducen a nada, la jornada cívica fue excelente”.

Respecto a los resultados del Frente de Todos en Formosa, el apoderado aseguró que “se tuvo una amplia diferencia” pero que “lamentablemente no nos alcanzó para poner en el Congreso de la Nación, al actual diputado provincial Agustín Samaniego”.

Y relató que Formosa fue una de las provincias en las que más votos sacó la fórmula Fernández – Fernández, porque “en el gobierno anterior nosotros hemos sido olvidados, iban paralizando las obras, Formosa fue muy castigada”.

“Esperemos mas allá de las dificultades con las que asume este nuevo gobierno que trate de aplicar el federalismo y que nos dé algo de obras y recursos como para que todas las provincias de Argentina se desarrollen en pie de igualdad”, sentenció.

En ese sentido, aseveró que “lo que viene a partir del 10 de diciembre no es una tarea fácil, han dejado un país endeudado con una gran cantidad de gente desocupada, no hay trabajo, sabemos que va a ser realmente difícil pero confiamos en que el compañero Fernández y la compañera Cristina Fernández de Kirchner van a saber sobrellevar la tarea que les toca”.