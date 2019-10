Comerciantes la espera de un acuerdo de precios para evitar los aumentos

Compartir











La última suba del dólar que el viernes pasado cerró a 65 pesos trajo como consecuencia que las principales empresas productoras de alimentos del país comenzaran a enviar nuevas listas de precios con aumentos a las cadenas de supermercados.

Si bien las medidas tomadas por el Banco Central de Argentina, el domingo por la noche, luego de conocerse los resultados de las elecciones, planchó la oferta y demanda del dólar haciéndolo bajar algún par de puntos en su cotización, todavía hay incertidumbre de precios en la compra y venta de alimentos.

Según distintos relevamientos, los supermercados y almacenes comenzaron a recibir las listas de precios con alzas que llegan hasta el 15% en los alimentos y productos de limpieza. Con los nuevos aumentos, los proveedores intentan armar un colchón ante un eventual acuerdo de precios que rija en los próximos meses, aunque el consumo lleva un largo tiempo sin mostrar signos de reactivación.

La cadena local de supermercados perteneciente a la familia Cáceres, informó que la semana pasada quisieron entregarles mercaderías con precio abierto, es decir, le bajan las mercaderías pero con la condición de facturar la semana siguiente por si aumentan los precios, pero no lo aceptaron. Su propietario Ricardo “Pilo” Cáceres explicó que “estamos vendiendo los productos que tenemos en stock para no aumentar los precios. Aunque creo que no va a ser necesario que los precios cambien porque el dólar está planchado, además se está hablando de hacer un gran acuerdo entre los formadores de precios,los gremios y todos aquellos que tienen alguna responsabilidad en las decisiones económicas”.

“Yo creo que esto se va a solucionar para el fin de semana que viene, porque el que tenía que ganar ya gano, entonces ya no hay expectativas raras. Además para que funcione un programa económico debe haber confianza por parte de la gente, si hay confianza vamos a tener un precio estable. Y eso es todo lo que queremos”, agregó el empresario supermercadista.

Por otra parte, al serle consultada su opinión sobre el bono que otorgó el gobierno de la provincia a los empleados públicos, “Pilo” Cáceres expresó que “es extraordinario, algunos no llegan a fin de mes, y 2.500 más en el bolsillo, por mes, es muy importante.Además hemos notado bastante movimiento en nuestros locales, entre el lunes y martes, por el cobro de los haberes, y nosotros acompañamos, sin aprovecharnos del esfuerzo que hace el gobierno de la provincia para darle ese dinero a la gente”.

Por último, el empresario Cáceres, que cuenta con un feetlotcon 500 cabezas de ganado, valoró el desarrollo que tuvo este sector productivo, afirmando que “a través de la incorporación de genética nueva, el mejoramiento de los campos, el crédito para los remates a 180 días sin intereses, ayudó mucho a la producción ganadera, tanto que buena parte de los terneros formoseños son comprados por productores del sur del país. Y los formoseños cada vez más eligen la carne formoseña”.