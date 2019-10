Basterra: “El triunfo del FdT fue contundente”

Compartir











Luis Basterra, diputado nacional electo del Frente de Todos (FdT)-Formosa, destacó que “prácticamente la mitad de los argentinos, en primera vuelta, decidió que sea Alberto Fernández el próximo presidente de la Argentina”.

“Es una alegría muy grande que los argentinos tengamos un nuevo presidente con una visión doctrinaria y política contraria a lo que ha sido Mauricio Macri”, analizó el legislador formoseño luego de los comicios generales del domingo.

En esa línea subrayó que “estamos seguros que Alberto va a poner a la Argentina de pie, promoviendo un país más federal en el que la equidad social y territorial sean las que marquen el rumbo de cada una de las decisiones”.

“Estoy feliz porque el triunfo del FdT fue contundente -enfatizó-. Prácticamente la mitad de los argentinos, en primera vuelta, decidió que sea Alberto Fernández y no Macri el próximo presidente de la Nación”.

En ese sentido, apuntó que “es la primera vez que un presidente en su primer mandato se postula para la reelección y pierde”, recordando que “Macri había sacado el 33% en las generales de hace cuatro años atrás y en el ballotage obtuvo el 51%. Ahora, Alberto en la generales sacó 48%, con ocho puntos al segundo y todavía hay que terminar el conteo de los votos, porque creo que Macri va a finalizar debajo de los 40”, estimó.

Consultado respecto de cómo la labor de los legisladores nacionales opositores durante estos cuatro años de gestión macrista, Basterra fue categórico al responder que “cuando no estuvo eliminado el Congreso Nacional, estuvo apretado por parte del Podre Ejecutivo. De republicano no tuvo nada este Gobierno Nacional”.

“Uno entiende acuerdos hechos a la luz del día, como fue el caso cuando nuestro gobernador Gildo Insfrán acordó con el ya expresidente Macri para el presupuesto del año 2017 durante el 2016”, indicó.

En ese momento “lo hicimos a la luz de todo el mundo, cuáles eran las obras que pedíamos, las formas en que lo hacíamos, etcétera. El Gobierno del doctor Insfrán fue el único que hizo eso, el resto todo lo negociaba por debajo. ‘Si me das tal voto te hago un puente’, ‘si me das tal voto no te lo mando a D’Alessio para que te haga una carpeta’. Todo fue así y nosotros lo veíamos ahí como actores en primera persona, tristemente privilegiados”.

“Realmente fue de mucha angustia porque veíamos cómo el país se venía cayendo a pedazos y había gente que entregaba las decisiones políticas a cambio de que no le llegue una carpeta o la extorsión de girar los fondos para que los gobernadores puedan pagar los sueldos”, reprochó.

Aclaró que “no hago un juicio de valor sobre las decisiones, lo que digo es que los mecanismos no fueron republicanos y por suerte, a partir de 2017, lo que fue una constante de nuestro Gobernador desde 2015 empieza a vislumbrarse como el único camino para salir del Gobierno de Macri”, poniendo en valor que “se trataba de la unidad del Peronismo para la unidad de los argentinos”.