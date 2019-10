La ex diputada Lucila Duré, criticó la gestión de Buryaile como legislador

Compartir











Lucila Duré, reemplazó en 2015 como diputada nacional a Ricardo Buryaile, cuando asumió como Ministro de Agroindustria de Mauricio Macri.

Trabajó en la Cámara de Diputados durante un año y nueve meses pero nunca formó parte del bloque Cambiemos, “por diferencias ideológicas y de intereses de formoseños y argentinos que están totalmente en contra de las políticas neoliberales”.

“Esto hizo que yo haga una militancia muy fuerte en contra de esas políticas todo este tiempo y también en el ejercicio de mi función como diputada nacional, porque estuve ahí cuando comenzaron a poner en marcha las políticas neoliberales y fue mi posición desde el vamos en mi gestión”, sostuvo Duré.

En ese sentido, explicó que su bloque era el socialista que a su vez formó parte del interbloque progresista. Y desde allí, articuló con los diputados justicialistas formoseños para priorizar los intereses de sus co provincianos, “como debe ser”.

Por otro lado, se refirió a los resultados electorales de ayer y dijo: “Yo estoy muy contenta, siempre dije que la unidad era la salvación que teníamos, las grandes mayorías argentinas para poder sacar en primer término al neoliberalismo la administración del Estado Nacional”.

Y agregó: “Por suerte hemos encontrado la manera de transitar esto hacia la unidad, lo hemos logrado. Costó mucho pero pudimos hacer y se vieron los resultados altamente favorables estas elecciones”.

Además, se lamentó que no “hayamos podido poner los tres diputados del Frente de Todos” y cuestionó la gestión del ex ministro macrista como legislador nacional.

“Hay que mirar la trayectoria de Buryaile cuando fue diputado nacional. Yo lamento mucho,quedamos en una situación ajustada con respecto a la coloratura que tiene la Cámara de Diputados después de estas elecciones: 116 a 115”, manifestó.

Y argumentó que las decisiones que se toman en la Cámara baja son “importantes” ya que todo el marco normativo se hace en función a las cosas que se puedan o no hacer.

“Cuando nosotros votamos el pago a los fondos buitres, en mi bloque la primer postura fue no acompañar, después dijeron que políticamente era muy importante tener el voto del progresismo entonces acordamos que necesitamos algunas ciertas garantías, una de esas fue ponerle el tope del endeudamiento al ejecutivo, que no estaba. Y negociamos. Los votos tenían, la ley saldría, que logremos meter ese artículo sería muy importante”, relató la ex diputada.

Y finalizó: “Hoy gracias a eso se tomó deuda más allá de la que se le permitía sin ningún acuerdo del parlamento que es muy importante”.