Cepo al dólar: nuevas restricciones del gobierno nacional

Este lunes ahorristas e inversores se encontraron con un nuevo torniquete en el cepo cambiario. Es decir, de los Us$ 10.000 mensuales de compras que el Banco Central había fijado el 1 de Septiembre, hoy solo se puede comprar Us$ 200.

Si bien la medida fue tomada en la noche del domingo en pleno escrutinio electoral, confirmadas en conferencia de prensa, en horas tempranas de este lunes, por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, quien para diagramar estas limitaciones contrató como asesor a Jorge Rodríguez, ex gerente de normas de la entidad durante el Cepo del gobierno anterior.

Sobre la disposición, el economista Julio Svartz fue consultado y al respecto mencionó que la decisión del presidente a noche de poner esta restricción, no afecta a los sectores especulativos.

Por otro lado, mencionó que desde el Banco Central sabían lo que estaba pasando ya que en la conferencia de prensa, el mismo Sandleris reconoció que desde las PASO se fugaron 22 mil millones de dólares aun teniendo las herramientas para detener la fuga de este capital.

En este sentido, afirmó que: “la medida no se había tomado con anterioridad por una cuestión electoral, ya que con un Cepo como el anunciado, Juntos por el Cambio no iba a tener apoyo y es lo que se vio en la recuperación de votos desde las PASO. Claro está que si el gobierno empleaba el cepo antes de las elecciones el macrismo perdería votos”.

Cuántos dólares se podrán comprar y cómo

Guido Sandleris en conferencia mencionó que la divisa estadounidense se limitará a Us$ 200 por personas, por mes vía home banking; el límite de 200 dólares por mes incluye extracciones hechas en el exterior.

Por otro lado, habrá un límite mensual de solo Us$ 100 por persona para la compra en caja; no se restringen los gastos en el exterior con tarjeta de crédito; la restricción tampoco limita los dólares para el pago de deuda y las empresas no tendrán limitación para realizar pagos o importaciones.

“Lo que hoy tomó el Banco Central, nuevamente afecta a todos argentinos pero no al sector especulativo cuando tenía que haberlo hecho. Sandleris debió tomar la medida antes, ya que sabía que la sangría de dólares venia de manera abrupta”… agregó el economista.

Extracción de dólares por cajero

Además, el economista Julio Svartz mencionó que Sandleris trató de explicar en la conferencia “que sólo un tercio de lo que se fugó fue lo que se utilizó para estabilizar el dólar desde el Banco Central; Pero otro tercio fue para el pago de deudas y el otro tercio es lo que utilizan las empresas para comercializar y para el retiro de dólares de los pequeños ahorristas.

Según la disposición solo se podrán extraer dólares u otra moneda extranjera en efectivo en el exterior con tarjetas de débito locales de cuentas locales del cliente en moneda extranjera o hasta el tope de US$ 200 si es de la de pesos.

Hoy los bancos están limitando la entrega de divisas para no quedarse sin dólares. Ya que cuando tienen que reponer el dinero, los bancos del norte, deben pagar un costo de traslado, entonces esperan el depósito mensual enviado por el banco central y de esa manera restringen la extracción de la divisa estadounidense.

En Argentina no hay un cogobierno

Por último, el economista aseguró que las medidas tomadas son exclusivas del gobierno nacional, pese a que las mimas debieron tomarse con anterioridad para evitar la grotesca fuga de divisas. Esto en referencia a comentarios fuera del entorno del presidente Electo Alberto Fernández, donde inducían que las decisiones tomadas estas últimas horas, eran parte de un “cogobierno”. Y que posterior a los comentarios, Nicolás Trotta, quien es coordinador de equipos técnicos del presidente electo, indicó que todo lo que ocurre en el país hasta el 10 de diciembre será responsabilidad del mandatario saliente, Mauricio Macri.