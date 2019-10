Schreiber: “El límite en la compra de dólares es para personas físicas con cuenta bancaria”

Compartir











Perdidas las elecciones, el Gobierno restringió la venta de dólares y endurecióel cepo: “Ante el grado incertidumbre actual, el directorio del Banco Central decidió tomar este domingo una serie de medidas que buscan preservas las reservas. Las medidas anunciadas son transitorias hasta diciembre de 2019”. Fueron las palabras usadas por la entidad a cargo de Guido Sandleris para argumentar el anuncio.

En este contexto el gerente del Banco Nación sucursal Formosa, contador Rubén Oscar Schreiber, explicó que “el nuevo límite de compra de la moneda extranjera es de U$S 200 mensuales para personas físicas con cuenta bancaria y U$S 100 es el monto límite para ventapor ventanilla”, e hizo énfasis en que “no son acumulativos”.

“Las personas que en el transcurso del mes hayan acumulado U$S 200 o más ya no podrán hacer compras hasta el próximo mes, por ejemplo aquel que este mes compró U$S 5000 ya tiene su cupo cubierto, y aquel que compró U$S 100 en el mes aún le queda un saldo de U$S 100 para comprar”, detalló.

El contador dijo que la jornada transcurrió con “total normalidad” y que los clientes “más que a comprar dólares vinieron a retirar los depósitos que tenían en plazos fijos”.

Una de las principales consecuencias que puede traer este anuncio es que la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo registre un nuevo salto.