CAYO EL CONSUMO DE LACTEOS EN FORMOSA Y SE ESPERAN NUEVOS AUMENTOS

Compartir











Los lácteos en general constituyen productos necesarios para la salud y dieta de cualquier persona, sin embargo, el consumo de leche en Argentina tuvo una caída del 22% durante los últimos años, siendo que la mitad de la caída se produjo durante el 2019.El consumo de leche tuvo un saldo negativo durante el primer semestre de 2019 ya que bajó 13,2 por ciento entre enero y junio, cifra que no se registraba desde 2003, indicó el informe de Ocla, entidad que depende de la Secretaría de Agricultura de Nación. Allí, se reconoció que la abrupta caída llegó a valores mínimos en 16 años, dada la disparada de precios, que alcanzó hasta el 102 por ciento en su variación interanual.Añadieron que el consumo per cápita, en los primeros meses del año fue de 182 litros de leche, el menor índice desde 2003, cuando se consumía 179 litros. Incluso, es menor a valores de 2001 -222 litros- y 2002 -195 litros-. Si se analiza todo el período macrista, hubo caída durante todos los años, partiendo de los 217 litros que se consumía a fin de 2015, a 200 litros en 2016, a 195 litros en 2017 y a 190 litros el año pasado.Desde la -Dirección de Defensa de Usuarios y Consumidores- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se llevó a cabo un relevamiento de los precios de los lácteos y también sobre el consumo de los mismos en nuestra Jurisdicción; de lo que surge que, en el bimestre agosto y septiembre de este año, los formoseños se vieron obligados a reducir un 7,39% promedio el consumo de lácteos en relación a igual bimestre del año pasado y debiendo en contraste invertir 49% promedio más de dinero por producto. En varios supermercados y almacenes de barrios, loslácteos que más aumentaron fueron: Leche Entera Sachet 1 l. $56, Leche Descremada Sachet 1 l. $70, Leche Entera Tetra brik 1 l. $70, Leche Descremada Tetra brik 1 l. $70, Leche Entera en polvo X 500 grs $310, Leche Descremada en polvo X 400 grs $225, Yoghurt bebible Sachet 1 l. $80, Yoghurt firme Pote x 190 cc $45, Manteca 200 grs y 100 grs $93, Dulce de Leche Pote x 400 grs $74, Queso crema o blanco Pote x 180 grs $110, Queso Cuartirolo X kg $220, Queso Muzzarella X kg $420, Queso Port Salut X kg$352, Queso Ricotta X 500 grs $130, Queso Roquefort X kg $590, Queso FontinaX kg $530, Queso Gruyere X kg $690, Queso fundido untable X 200 grs $113, Queso barra X kg $400, Queso Cascara Colorada X kg $ 550, Queso Rallado X 800 grs$612, Queso Rallado Sardo X kg $650, Queso Cremoso X kg $370, flanes en Pote $65, queso tipo parmesano supera los $1000 el kg. Según coincidieron los comerciantes, los lácteos fueron el rubro que más aumentos tuvo y que fue acrecentándose más aún desde principios del 2019 y obviamente mermaron sus ventas a raíz de las subas. “Los clientes en el caso de los quesos compran en base al dinero que tienen en el momento y se suelen llevar apenas unos 100grs por persona, lo que no supera los $100”. Por otro lado, la venta de postres o quesos untables, prácticamente no tienen salida y también se resaltó que los lácteos de segunda marca se encarecieron en un 100% en menos de un año, citándose como ejemplo el queso barra que en septiembre del 2018 costaba unos $93 el kg y ahora cuesta $400, además cayeron los lácteos descremados en todas sus presentaciones y esto ha traído un claro cambio de consumo en tiempo de crisis, con un impacto altamente negativo en la calidad de vida de los consumidores pues un enorme porcentaje de los mismos consume cantidades menores de los valores diarios recomendados y lo que es peor, se espera según los negocios, “nuevos y fuertes aumentos a partir de la próxima semana, habiendo sido nula la quita del IVA en todos estos productos”.