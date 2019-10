Gobernadores destacan que Alberto Fernández gobernará una Argentina federal

Compartir











El candidato a Presidente por el Frente de Todos, Dr. Alberto Fernández, comenzó el cierre de campaña y la Provincia elegida fue Chaco ya que había quedado latente la promesa de venir para el norte del país, viaje que fue postergado anteriormente por el reclamo de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas.

En este marco se reúnen los primeros mandatarios justicialistas, diputados y senadores nacionales del NEA y del NOA, quienes se muestran esperanzados ante esta unidad que muestra al peronismo unido de cara a las elecciones del 27 de octubre.

Participarán del acto el gobernador de Tucumán Juan Manzur, de Chubut Mariano Arcioni, de San Luis Alberto RodriguezSaa, de Formosa Gildo Insfrán y el anfitrión Domingo Peppo.

Fernández prometió una gestión sumamente federal y eso recalcan constantemente los Gobernadores, como es el caso del Dr. Mariano Arcioni, quien viajó desde Chubut a demostrar su apoyo al Frente de Todos, “Hoy compartimos el verdadero federalismo. Estar acá es parte del federalismo que tanto necesitamos todos los argentinos, sobre todo los Gobernadores de las provincias del interior, compartir este momento para nosotros es muy importante.”

En tanto al trato que recibió la provincia de Chubut por parte del Gobierno Nacional, Arcioni afirmó que “nosotros tenemos una provincia que está muy complicada financieramente, tenemos un endeudamiento muy grande desde hace muchos años y los vencimientos nos complicaron financieramente y mucho. Ellos personalizaron la política y eso no es bueno.”

Con respecto a lo que pase luego de las elecciones el Gobernador dijo que espera un verdadero federalismo, “donde estemos todos los argentinos integrados sin hablar de grietas y gobernando para todos, no sólo para los amigos. Vamos a tener una Argentina unida con igualdad de oportunidades.”

Al referirse a su par formoseño, Arcioni recordó que luchan codo a codo por recuperar la coparticipación de las provincias “con el Gobernador de Formosa tenemos luchas en conjunto y además nos une un cariño muy grande.”

Manzur

También se expresó a favor del Dr Insfrán el Gobernador de Tucumán, Dr. Juan Manzur “Gildo es uno de los grandes Gobernadores que tiene la Argentina, es un hombre que respeto profundamente por su trayectoria, entrega, compromiso, vocación de servicio y que siempre estuvo como nos enseñaron a los Peronistas, en el mismo lugar. Como dije hace poco Formosa siempre estuvo en las grandes gestas del Peronismo.”

Manzur reafirma su apoyo a la fórmula Fernandez-Fernández, “hemos venido para acompañar al candidato por el peronismo, un peronismo que está unido, fuerte y con esperanzas.”

“A partir del domingo tendremos un Presidente peronista no tengo dudas. El Dr. Alberto Fernández va a poner de pie a la Argentina y va a trabajar con los 24 Gobernadores, no me quedan dudas.”

Al referirse al gobierno de Mauricio Macri dijo que “Lo que nos está dejando Macri es una tragedia, solo hay que remitirse a las cifras para comprobarlo: más de 40% de pobreza e indigencia, la industria nacional parada, las fábricas paradas, más del 60% de la capacidad productiva de la argentina detenida, una deuda externa de millones de dólares que nunca en 200 años de historia tuvo nuestro país, y para completar nos enteramos que el Banco Central no tiene las reservas porque se fugaron nuestras reservas. Éste es el gran desafío de Alberto Fernández.”

En cuanto al futuro dijo que “Todos conocemos al Dr Fernández, es un hombre que en los momentos más difíciles de la Argentina fue un engranaje central que permitió a nuestro país salir adelante y hoy la historia quiso que una vez más se ponga al frente para sacar a la Argentina adelante y cuenta con todos los Gobernadores.”

Peppo: “Quiero destacar la presencia de los gobernadores en el acto”

El gobernador del Chaco Domingo Peppo agradeció y destacó la presencia de gran cantidad de gobernadores en el acto de cierre de campaña del Frente de Todos, con la presencia del candidato a presidente Alberto Fernández, en Resistencia.

Señaló que para el NEA es un gran compromiso la presencia del candidato y destacó que esto plantea un “país federal, un gran empujón para esta parte de la Argentina”.

Dijo que el acto es también un gran espaldarazo al electo gobernador de su provincia, Jorge Milton Capitanich y a la unidad del Partido Justicialista.

“Alberto nos convocó a todos para la reconstrucción del país, hoy con índices de desempleo, inflación, con el hambre.Me parece que lo tendremos al frente de la lucha por un país que no sea desigual, en esa lucha estaremos los gobernadores que defendemos el liberalismo” precisó.

Consultado sobre el clima que habrá en el país post elecciones, dijo que “El 28 de octubre espero cordura sobre todo del sector financiero, que no haya en la economía un desbande, eso es fundamental lograr ese equilibrio”.

Peppo brindó algunas precisiones sobre su futuro político al señalar que está “a disposición” del posible próximo presidente, con quien- dijo- ya habló. “Lo hemos hablado, es quien tiene la palabra, soy soldado del movimiento” avanzó.

“Con el compañero Gildo tenemos una mirada, visión y relación muy buena, es ahí a donde apuntaremos, es posible que el destino sea la Embajada de Paraguay, que permitiría fortalecer aún más los lazos que hemos construido con el compañero Gildo Insfrán” reveló.

“Es un lindo gesto” dijo RodriguezSaá

En tanto el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá consideró “un lindo gesto”del candidato a presidente Alberto Fernández cerrar su campaña electoral en el Chaco por todas sus particularidades, y esperó un gran triunfo peronista para el domingo 27, incluso con un resultado aún mejor que el obtenido en las PASO.

“De Albertorescato una frase que me encanta, cuando dice no quiero ser un gran presidente, quiero ser presidente de una gran Argentina, eso demuestra buenas intenciones, está dispuesto a pensar en el país no como una economía del dólar, sino como las economías regionales” consideró el funcionario puntano.

Dijo RodriguezSaa que “ MauricioMacri deja un país devastado, 340 mil millones de deuda externa, no se sabe a dónde están, no hay un hospital, alcantarilla, una palmera, algo que se diga con esta palmera se hizo con la plata de la deuda externa. Nada, nada y el Banco sin reservas, lo que es muy grave”.

Sobre la disputa que mantienen las provincias con el Presidente, con intervención de la Corte Suprema, dijo que “El suprime el IVA a los alimentos, supuestamente llegará a los más pobres, sin embargo aumentaron los alimentos, ha causado un perjuicio enorme, y por el otro lado desfinancia a las provincias, es una persona que no está pensando en el país y mucho menos en los humildes”.

“Es una necesidad y una deuda que tiene el peronismo con la Argentina, Fernández deberá gobernar en la unidad nacional como un desafío, todos los días hay que gobernar para eso” expresó.