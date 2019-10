González: “Los argentinos están transitando un proceso democrático y cívico con un elevado grado de madurez”

Compartir











La senadora nacional por el justicialismo, Teresa González, reflexionó acerca de la crisis económica y social que se vive a nivel latinoamericano y la situación argentina. También se refirió a las próximas elecciones generales y al proyecto de país que proponen desde el Frente de Todos.

“Nuevamente nos enfrentamos con las famosas recetas del FMI que ya fueron empleadas en otros países y que no han dado buenos resultados, es decir, estamos ante un gobierno neoliberal pero que está totalmente manejado por el FMI que sin lugar a dudas dejan a una gran mayoría del pueblo, en este caso de Argentina, afuera”, sostuvo.

Y agregó que: “No son modelos inclusivos, federales, regionales, por lo tanto el crecimiento que se pretende es imposible de darse porque básicamente si no funcionan las economías regionales, si no hay intercambio desde lo micro hasta lo macro es imposible que podamos salir adelante en cuanto a una mejor economía, a una mejor estabilidad en cuanto a moneda, a una mejor educación a una salud como corresponde, una infraestructura como necesitamos toda la región”.

En ese sentido, la legisladora aseguró que “estas fórmulas” afectan de manera directa a las relaciones entre pueblos, regiones e inclusive países.

Además, habló sobre los puntos que se debatieron el domingo pasado entre los candidatos presidenciables y dijo que “a las claras vemos esa antinomia total y absoluta que existe entre el modelo neoliberal y el modelo de país inclusivo”.

“No me cabe ninguna duda de que el pueblo no solamente en la República Argentina sino en otros países de Latinoamérica lo están sintiendo de una manera muy agresiva, abrupta, salieron a manifestarse a las calles porque realmente están viviendo una situación por la cual no pueden continuar mucho tiempo más”, argumentó González.

Y aseveró que estas medidas afectan a una juventud que “necesita tener un presente y un futuro”, a personas de tercera edad “con las jubilaciones, cajas de previsión”, es decir,“están afectando a una gran mayoría de la población”.

En esa línea manifestó: “No es lo conveniente en este momento la irrupción del grado de violencia que muchas veces dejan saldos que son muy tristes y que realmente no es el camino por el que debería ir una democracia”.

Por eso, afirmó que la sociedad argentina está en pleno ejercicio de su deber cívico, lo va a ejercer el domingo y por sobre todas las cosas “confío en que van a ser unas elecciones tranquilas”.

“El pueblo argentino a pesar del blindaje mediático y de un sin número de manifestaciones que hemos escuchado al respecto, con un gran y elevado grado de madurez está transitando un proceso democrático y cívico que realmente llama poderosamente la atención y fundamentalmente habla de un grado de madurez importantísimo”, expuso.

Por otro lado, tocó el tema del compromiso de deuda del Gobierno Nacional que no pasó por el Congreso de la Nación: “No se ha participado a ambas Cámaras como corresponde y lo dicta la constitución esta firma de deuda que realmente es tremenda. Es un PBI en la Argentina y eso habla a las claras que no solamente los argentinos de una o dos generaciones sino de muchas van a tener que afrontarla”.

“Ya lo ha dicho el compañero Alberto Fernández que tiene un diagnóstico muy claro y conciso y por sobre todas las cosas con la cercanía necesaria para iniciar un proceso de transición de una manera eficaz y por sobre todas las cosas de atender las prioridades fundamentales”, aclaró la senadora.

Por último, recordó la aprobación de la ley de emergencia alimentaria que aún no fue implementada, lo cual habla de una “estaticidad total y absoluta por parte del Gobierno, ante una emergencia que supera absolutamente cualquier otra prioridad”.

Y consideró que el futuro gobierno tendrá en cuenta las prioridades fundamentales para la poblaciónmás vulnerable y un diálogo pleno con todos los sectores como ya lo anticipó en todas sus plataformas: los partidos, organizaciones y gobernadores

“La unión de todos los sectores en pleno dialogo franco con un diagnostico real va a ser el que va a ir trazando el diagnostico del futuro de nuestra Patria”, finalizó.