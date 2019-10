Zabala: “Cuando la corte se pronuncia no hay otro tribunal a donde ir mas porque es la última instancia”

Compartir











La fiscal de Estado de Formosa, Dra. Stella Maris Zabala, se refirió a los documentos enviados ayer al presidente Mauricio Macri; al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; y al secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, para que cumplan las medidas cautelares dispuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que estableció que la reducción del IVA y del Impuesto a las Ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.

“Para nosotros además que hemos hecho el pedido concreto también en el expediente judicial hemos enviado una carta documento porque para nosotros ya no hay plazos, sobre que recibe la carta a documento y que tengamos constancia debe dar cumplimiento de forma inmediata a lo que se le ha solicitado y dejar con efecto las detracciones y devolver el dinero que nos sacaron que correspondían de los fondos co participables de la provincia”, sostuvo la especialista.

En ese sentido, contó que Santiago del Estero fue otra de las provincias que también envió una carta porque “cada uno de los fiscales están pidiendo la intimación a veces con diferentes matices pero todos con el mismo sentido que es que de cumplimiento al fallo de la Corte”.

“La corte ya se ha pronunciado con la cautelar y ha dicho claramente que no se pueden sacar fondos co participables y la medida que tomó debió haberlo hecho con fondos del tesoro nacional que es lo que nosotros dijimos desde el principio”, explicó Zabala.

Y agregó:”No nos oponíamos a que tomaran las medidas que se consideraban en beneficio de la población sino que no queríamos que nos sacaran fondos que nos corresponden con un destino específico: sueldo, aguinaldo, salud, educación, porque era darnos con una mano y quitarnos con la otra e ir contra un sistema penal de gobierno que es lo que ha dicho claramente la Corte en su fallo con la medida cautelar y lo ha reiterado cuando se pronunció contra la medida aclaratoria que pedía”.

La fiscal, aseguró que “no existe un plazo” de cumplimiento sino que debe efectuarse directamente, ya que la Corte es la última instancia y no existe otro tribunal más dónde ir, es decir “no hay salida”.

“Además la Corte rechazó hasta el pedido de aclaratoria, fue muy tajante y dijo: usted sabe que no hay una aclaratoria con respecto a esto porque si era difícil para ustedes ver cuánto le daban a las provincias lo hubieran pensado antes de tomar la medida. Después le dice: además usted es jefe de la administración pública, en consecuencia tiene todos los elementos para poder verificar exactamente cuánto hay que darle a cada provincia”, aclaró.

Y afirmó: “Pero además va mucho más allá la Corte y le dice: ustedes lo que pretenden no es una aclaratoria, es revocar la medida y las medidas que toma la Corte no son susceptibles de revocatoria porque la Corte ya se ha pronunciado, no pueden ir contra esta cautelar por medio de una aclaratoria”.

Por ende, aseveró Zabala, que “ya no queda nada más que dar cumplimiento” que es lo que pidieron a través de la carta documento y “en caso que no se cumpla pediremos que se deriven las actuaciones a la justicia penal para que investigue a los funcionarios que están dando incumplimiento a la orden judicial”.