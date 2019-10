Jóvenes Formoseños en la NASA

Compartir











Agostina Caballero y Franco Olmedo son dos jóvenes formoseños que formaron parte del programa “Space Camp” que ofrece la Embajada de Estados Unidos en Argentina a aquellos jóvenes interesados en el liderazgo, la ciencia y la tecnología.

Para conmemorar el 50° aniversario del alunizaje del Apolo 11, la Embajada en Argentina becó a 50 estudiantes de escuelas secundarias del país, quienes viajaron al Centro Espacial en Huntsville, Alabama y asistieron al programa Academia Espacial AvanzadaSpace Camp. Este programa se desarrolló del 22 al 27 de Septiembre y participaron jóvenes de 17 provincias.

Los estudiantes formoseños comentaron que la Embajada recibió casi 900 postulaciones, y ellos fueron seleccionados dentro del distinguido cupo de 50 jóvenes. Se evaluó con rigurosidad su desempeño académico, ya que su promedio debía ser mayor a 8, su nivel de inglés avanzado y debían tener interés por la ciencia.

Agostina cursa el último año en la Esc. Privada Evangélica Juan E Dring, y comentó que luego de enterarse que estaba seleccionada tuvo una reunión con funcionarias de la Embajada en Formosa y eso aclaró todas las dudas que tenían ella y su familia. Con respecto a su futuro dijo que “Al estar en la NASA y conocer a los mentores cambió mucho mi perspectiva, porque a mí me la ciencia, pero también mucho el arte y los mentores nos enseñaron que no necesariamente tenés que ser físico para estar ahí… porque también se necesitan psicólogos, abogados, entre otras especialidades y eso me entusiasmó mucho.”

Franco es estudiante de sexto año en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1, el Colegio Industrial, y contó su experiencia “Mis padres estaban más emocionados que yo, y allá todo era increíble: En la última escala, al llegar al aeropuerto todo era publicidad sobre los 50 años del alunizaje, había fotos de los astronautas, de militares, y al acercarnos más se veía la punta del cohete Saturno V, fue increíble, los 50 estábamos maravillados.”

La Embajada de los Estados Unidos cubrió los gastos del programa, incluyendo pasajes internacionales, alojamiento, comidas y seguros de salud. Los jóvenes contaron que compartieron dos semanas juntos, “En la primera semana estuvimos todos juntos en Buenos Aires donde hicimos tour culturales, nos llevaron al Teatro Colón, a la Casa Rosada, entre otros lugares, además nos sirvió para conocernos más antes de ir a Alabama, y ahí estuvimos otra semana más porque el programa Space Camp duraba una semana.” Afirmaron.

Para finalizar Franco invitó a los estudiantes a que estén muy atentos a las redes sociales y las convocatorias, “Nosotros nos inscribimos por un link, todos pueden tener la misma oportunidad y si no sale a la primera vuelvan a intentar. Los programas de intercambio siempre están subiendo información, hay muchas becas que se pueden aprovechar, solo hay que probar. Recomiendo la página Ejumína, ya que ellos siempre publican este tipo de convocatorias.”