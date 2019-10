Hryniewicz cuestionó que a nivel nacional no se logran medidas como en la provincia

Compartir











El vicepresidente Regional NEA de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Hryniewicz, se refirió al segundo pago del bono de 7500 pesos que dará el Gobierno de la provincia, el próximo 17 de octubre y también el de los 5 mil pesos que abona el Estado Nacional.

En ese sentido, se preguntó cómo el gobierno formoseño que “está en otra sintonía partidaria” con el de Nación y que se ha visto afectado los ingresos co participativos por la quita de IVA de productos, pudo “darle al trabajador público, al pensionado y jubilado un bono” y a nivel federal no se puede lograr una medida de ésta naturaleza que, “incidiría porque todos tendrían una equidad de ingreso y lo podríamos ver mucho más interesantemente en el circuito financiero local”.

“Entonces te das cuenta que por ahí se partidizan cosas que son de atención común porque nadie pide el carnet de afiliado en el momento de pagar este bono, se le paga a los empleados públicos independientemente de a qué partido pertenezcan o que simpatía tengan”, sostuvo.

Y agregó: “Yo creo que cuando se firma esta importante resolución de dar un bono a un empleado público, a nadie se le ocurrió pensar quien era el destinatario más la justicia que correspondía de resolver un poquito el poder adquisitivo del trabajador del Estado pensionado o jubilado, esto es darle sentido humano a la economía, cosa que parece que en el sentido federal no ocurre y mientras no ocurra los problemas del país van a seguir siendo los mismos”.

Además, declaró que desde el Gobierno Nacional les impusieron la obligación de pagar lo que en principio era un bono pero “lógicamente nosotros con la comprensión de los sindicatos, logramos sacar un anticipo a futuros aumentos”.

“Nos pone en una situación muy crítica cuando tenemos un montón de obligaciones a cumplir y no nos alcanza el dinero, estamos debiéndole al AFIP un montón de plata que cuando vamos a refinanciar nos cobra como si fuese una financiera, no tenemos acceso al crédito bancario, ¿cómo querés que hagamos? Si el consumo está mermado, si la gente gasta lo mínimo, no porque no quiera gastar sino porque no le alcanza, entonces ¿de qué estamos hablando?”, expresó el empresario.

Por otro lado, aseguró que en la economía doméstica “nosotros no estamos especulando”, porque cuando uno va a hacer las compras utiliza el dinero que le alcanza, se resigna a segundas o terceras marcas, compra menos y estira más tiempo el producto, lo cual “es vergonzoso para un país como Argentina”.

Por último, habló sobre el debate presidencial del domingo por la noche y dijo que “fue una presentación de ideas y justificativos”.

Y relató que el miércoles pasado en la sede de CAME estuvo el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica,que presentó tres proyectos que ingresarían esta semana al Congreso con mejoras para el sector PYME y “a mí me surgió la pregunta: si la tienen tan clara ¿por qué no lo hicieron antes? Por qué hablamos siempre a futuro o pasado y nunca del presente”.

“Discursivamente está todo muy lindo, me llamó la atención que el Presidente no arrojara ningún dato concreto sobre las mejoras que él dice haber logrado y hubo un punto interesante cuando alguien le dijo por qué creerle si no cumplió con lo que prometió la vez pasada y además no me dejo llevar por lo que puedan decir los políticos del partido que sea, me dejo llevar por lo que veo en la calle”, argumentó Hryniewicz.