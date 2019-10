Insfrán presidió acto del Día del Camino y el Trabajador Vial

Compartir











Este viernes por la mañana el gobernador Gildo Insfrán presidió el acto conmemorativo del Día del Camino y el Trabajador Vial, que se recuerda el 5 de octubre, pero por razones climáticas la evocación debió reprogramarse.

Fue en el Salón de Actos de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y junto al primer mandatario provincial estuvieron el presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera; el intendente capitalino Jorge Jofré; legisladores nacionales y provinciales; el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira; ministros, secretarios y subsecretarios del PEP, autoridades comunales, jefes de Dstritos de Vialidad, trabajadores viales, entre otros.

Tras la entonación de los Himnos Nacional Argentino y Marcha a Formosa, con los acordes de la Banda de Música de la Policía Provincial, se procedió a la entrega de vehículos, maquinarias y equipamientos desde el Gobierno provincial a diversos distritos viales.

Entre ellos se contaron nuevas camionetas Hilux, electrobombas, rastras, acoplados, desmalezadoras, tractores, chalecos refractarios para seguridad vial, entre otros.

Seguidamente, se otorgaron las medallas de reconocimiento al personal con 30, 35, 40 y 50 años de servicio en la institución, destacándose los casos de Oscar Ramón Rolón con 40 años de trayectoria y José María Casco, con 50.

Testimonios

La familia vial tuvo su encuentro y homenaje en el Salón de Actos de la Dirección Provincial de Vialidad, con la concreción del acto que estaba previsto el pasado 5 de octubre, pero que fue suspendido por las inclemencias climáticas de la jornada.

Este viernes el primer mandatario provincial, Dr. Gildo Insfrán, encabezó la ceremonia conmemorativa, donde además se homenajeó a los trabajadores fallecidos, se entregaron medallas y se escucharon testimonios de los agentes.

Uno de ellos, Carlos Salinas con 32 años de servicio, secretario general del sindicato vial, relató que él es parte del sindicato desde el año 2002, por lo tanto “me tocó un período muy bueno que fue la década ganada”.

También Salinas manifestó que “por suerte nuestro conductor de la provincia y gobernador, siempre destacó la labor del trabajador vial, por eso todos los años nos compran máquinas y camionetas, como las que nos entregan en el acto de hoy”. Y agregó que “estamos bien dentro de todo lo malo que nos está tocando en el gobierno nacional. Desde el 2015 la provincia fue castigada económicamente y también nos tocó a los trabajadores viales. Nosotros no tenemos más la cantidad de obras que teníamos en los años anteriores, porque el gobierno nacional no aporta nada para la provincia”.

El representante del gremio vial aclaró que “todas las obras que se están ejecutando se realizan con el tesoro de la provincia. Son obras chicas pero son obras que van manteniendo el ritmo de trabajo”. Además expresó “que después del 27 de octubre tenemos la esperanza, todos los trabajadores, que esto va a cambiar para bien, porque con seguridad gana Alberto Fernández y va a apostar a la provincia de Formosa, nuevamente”.

Uno de los trabajadores que recibió un reconocimiento especial, por sus 40 años de servicio, es Oscar Rolón, quien se mostró satisfecho por las maquinarias entregadas puesto que son necesarias para poder mantener las rutas.

En diálogo con la prensa Oscar Rolón afirmó que, “si no fuera por la gestión de nuestro gobernador no sé qué sería de nuestra provincia porque el Estado nacional siempre nos dejó relegados en infraestructura vial, siempre Formosa fue la más castigada en políticas de rutas, excepto en el gobierno de los Kirchner”. Además contó que durante el gobierno anterior se trabajaba en forma coordinada con Vialidad Nacional pero ahora no hay relación con ese organismo”.