“Si no cambia la política económica, no hay solución para el país”, dijo Insfrán

Al hablar en la sede de Vialidad Provincial donde presidió el acto central conmemorativo del Día del Camino y del Trabajador Vial que debía realizarse el 5 de octubre pero que fue pospuesto por las inclemencias del tiempo, el gobernador GildoInsfrán manifestó su confianza que el próximo 27 de octubre será consagrado un nuevo gobierno en la Argentina, aunque admitió que el pueblo tendrá que volver a poner el hombro para torcer los malos momentos sufridos en estos cuatro últimos años.

Reconoció que esa tarea va a llevar un tiempo así como también que lo importante es saber que ese lapso servirá para que todos los argentinos puedan disfrutar de un porvenir mejor.

En su reflexión ante los vialeros, el mandatario planteó la posibilidad de una hipótesis que revele que el pueblo argentino cambie su voto y quiera cuatro años más de un gobierno nacional como el actual lo que derivó en su opinión sobre el tema:” No es problema de ministros ni de cambiar personas. El problema fundamental del señor Macri es la política económica que él representa. Si nosotros no cambiamos la política no hay solución”.

Manifestó su confianza en que a partir del 10 de diciembre de este año el país tendrá un nuevo gobierno en el que va a ser presidente Alberto Fernández y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que a partir de entonces comenzara una nueva etapa con una mirada diferente puesta en las necesidades y demandas del pueblo argentino, sobre todo de los que están en la franja de mayor vulnerabilidad como consecuencia de las políticas económicas de la gestión Macri.

“Este nuevo Gobierno viene para hacer todas las infraestructuras de desarrollo que se requieren para una integración real de toda la Argentina y fundamentalmente el norte argentino”, precisó.

Este viernes el gobernador recordó que faltan solamente 16 días y por esa razón sugirió:” Salgamos, hablemos con nuestras familias, nuestros vecinos y amigos que no nos acompañaron el 11 de agosto y digámosles: ‘Chamigo, no tenéis ningún motivo para atrás detrás de estos, vos jamás vas a ser oligarca, sos formoseño como nosotros y acompáñanos una vez más para que en la Argentina vuelvas a ser lo que tenés que ser”.

EL ROL DE LA DPV

GildoInsfran se refirió luego al rol que desempeña institucionalmente la Dirección Provincial de Vialidad a la que califica como muy valorada en toda la extensión del territorio provincial, ya sea el distrito capital o el del extremo oeste.

Sin embargo, reconoció que los que más valoran pero el trabajo de los vialeros son quienes, como en su caso personal, son oriundos del interior “porque para nosotros el camino es todo”.

A todos ellos les rindió su homenaje a en la persona de alguien que dio su vida por este trabajo, la Gringa Almirón, quien operaba una anfidraga para facilitar el ingreso de las aguas del rio Pilcomayo a territorio formoseño para insistir que “. En nombre de ella les rindo un sincero homenaje por su tarea”.

MEDIDA REPARADORA

Acerca del rol integrador del ente vial, traslado el concepto a la geografía nacional para reconocer que hubo una etapa de progreso extraordinario con un gobierno nacional que verdaderamente pensó en una Argentina unificada y no en una Argentina dividida en tres partes, la Patagonia, el centro y el norte.

Es referencia alarticulo con la memoración del Acta de Reparación Histórica que firmara con Néstor Kirchner el 28 de mayo del 2003, a solamente tres días de haber asumido la Presidencia, señalando que ese instrumento permitió un salto cualitativo y cuantitativo del Modelo Formoseño, para reconocer que después Cristina Fernández de Kirchner respeto a rajatabla la prosecución de ese compromiso.

LOS PILARES BASICOS

El gobernador recordó en su mensaje en la DPV que en el Modelo Formoseño se trazaron cuatro pilares básicos de desarrollo, que fueron caminos, energía eléctrica, comunicaciones y el manejo de los recursos hídricos.

“Cuando nosotros explicábamos y hablábamos del Modelo Formoseño en aquellas épocas muchos nos miraban con recelo y desconfianza, pensando que era solamente la palabra de un político más, un político mentiroso más que se venía a expresar. Pero el tiempo nos dio la razón y mostro la contundencia del valor de la palabra. Antes fueron palabras, hoy son hechos, por algunos discutidos, pero son los menos. Son los que ya no creen en nada o creen en cualquier cosa porque creen en el presidente Macri”, expuso.

“Cómo será que creen-amplio- que todavía andan dando vueltas por el país (en la campaña electoral) cuando tenemos un pueblo con hambre, con desocupación, con pérdida del poder adquisitivo de los salarios”, expreso para subrayar que “ están recorriendo en estos 16 días que quedan con la intencionalidad de doblegar la voluntad del pueblo argentino, que ya se expresó el 11 de agosto y estoy seguro que dentro de 16 días, el 27 de octubre, va a ser mucho más contundente porque nada ha cambiado de la situación, al contrario, se ha agravado”.

En su crítica a los efectos de la política económica del presidente dio como ejemplo el hecho que hasta una firma como Coca Cola tuvo que cerrar su planta en la provincia de Buenos Aire y hasta la fábrica de cemento más importante, tal el caso de Loma Negra, que deja a miles de trabajadores sin el ingreso necesario ingreso para sostener a sus familias.

“¿Cuál sería entonces la razón para que el pueblo argentino cambiase su voto y quisiera cuatro años más de un Gobierno como el que vivimos? No es problema de ministros ni de cambiar personas. El problema fundamental del señor Macri es la política económica que él representa. Si nosotros no cambiamos la política no hay solución”, planteo y opinó.

HASTA EL BERMEJO

“No nos van a doblegar, que quede eso bien claro. Sus mentiras y aprietes no van a pasar ni pasaron el Bermejo”, prometió Insfrán para recordar que la gestión, como consecuencia del destrato nacional, iría más lenta aunque no se iba a detener para referir que ha sido exponencial la cantidad de rutas nuevas que se han hecho fundamentalmente en el extremo oeste.

“Vamos a salir de este unitarismo. Nunca vi en la historia de la democracia un Gobierno tan unitario. El de Macri ha sido el Gobierno más unitario de nuestra novel democracia. Ha privilegiado los intereses del distrito más rico del país, la Capital Federal, y la Provincia de Buenos Aires. El 80% de los recursos de libre disponibilidad del Estado Nacional se invirtieron en esos dos distritos. O sea que el sólo el 20% fue a los otros distritos del país”, detallo..

“Siguen con la mentira”, insistió para recordar la reciente visita del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, con un grupo de gente para inaugurar 20 kilómetros de autovía.

“Es la primera vez que veo una autovía de una sola mano. Acá hablamos de 2300 kilómetros de rutas pavimentadas que hicimos con el acta de reparación histórica y el 15 de septiembre de 2004 desde Ingeniero Juárez dimos inicio con el señor Presidente de la República el compañero Néstor Kirchner la pavimentación de la ruta 81 y el 17 de septiembre del 2007 se finalizó la obra. No fueron 20 kilómetros, en tres años se hicieron 400 kilómetros de la ruta 81”, comparo.

Su crítica avanzó al considerar que la gestión nacional actual vino a destruir el hermoso acceso y la Circunvalación, porque esa obra se inició en la gestión anterior, como todas las demás.

“No fueron capaces de terminar esta obra del acceso a Formosa, porque el señor presidente Macri lo prometió en Resistencia y cuando estuvimos en Misiones se comprometió a hacer el segundo puente sobre rl riacho Formosa junto al puente Blanco y la autovía hasta la intersección de las rutas 11 y 81. No lo hicieron ni ya lo van a hacer más, pero nosotros sí lo vamos a hacer”, expuso.

EL PLAN BELGRANO

En el acto en la DPV, también hizo mención al Plan Belgrano :”Fue una estafa y lo dije desde el primer día”.

Explicó que la razón de su duda fue porque consideraba que no podría haber ningún plan en cuyo presupuesto no figurase un solo centavo para su ejecución.

“Desde el primer día-juzgó- dijimos que era una de las falacias de estos impostores”.