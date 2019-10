“Vendrá un gobierno nacional que priorizará finalizar el plan de obras que teníamos con la Dirección Nacional de Vialidad”

Compartir











En el marco del acto por el Día del Camino y del Trabajador Vial, que se realizó este viernes en las instalaciones de la Dirección de Vialidad Provincial y contó con la presencia del primer mandatario provincial Gildo Insfrán, el Administrador General de la DPV, Ing. Fernando De Vido, ofreció un discurso donde expuso los avances en materia de infraestructura vial que ha tenido Formosa y la importancia del trabajo articulado con Nación, que de un tiempo a esta parte, está paralizado.

También se refirió a la incansable labor de todos los trabajadores del rubro y su compromiso con el desarrollo provincial.

“A partir del 10 de diciembre, tendremos un gobierno nacional que a pesar de la situación con que reciba la Nación priorizará finalizar el plan de obras que por convenio habíamos suscrito con la Dirección Nacional de Vialidad buscaremos la integración ferroviaria, con la integración del ramal C 25 y su integración multimodal con la hidrobia a través del puerto de Formosa, buscando la eficiencia logística, generando así nuevas fuentes de trabajo que permitan al hombre formoseño su realización plena” aseguró el funcionario.

De Vido, enumeró las obras que se realizaron durante los primeros 80 años de vida de Formosa como provincia: el primer puente sobre el Río Bermejo en El Colorado, la construcción de la ruta 81 de tierra desde Formosa hasta Las Lomitas, la ex ruta 90 desde El Colorado a la loma de Monte Lindo, la 86 de Clorinda al Porteñito, entre otras; y aseguró que para 1995, el territorio provincial contaba solo con 765 kilómetros de camino pavimentado sobre una superficie de 7 millones 200 mil hectáreas y estaban concentrados, en mayor parte, en el sector este de la provincia.

“Analizando este resumido pasaje de nuestra historia vemos el olvido al que fuimos sometidos por la Naciónno incluyéndonos en las políticas de inversión, en infraestructura vial por varias décadas, es importante siempre recordar nuestra historia para tener presente como iniciamos el modelo formoseño y recordar cómo se desarrollaban nuestras vidas en ese tiempo”, sostuvo el funcionario.

En ese sentido, argumentó que el camino tiene la misión fundamental de permitir integrar a los pueblos con una vía de comunicación segura y adecuada, una integración que es social y también económica.

“El camino es un generador fundamental de nuevos puestos de trabajo, es el que nos permite ampliar nuevas fronteras agrícolas y ganaderas, es quien nos abre la oportunidad para nuevos productores, es la infraestructura que nos permite lograr la competitividad necesaria de nuestra producción primaria y el agregado de valores en origen. El camino permite brindar asistencia sanitaria y coordinar un sistema de salud para los pobladores de toda la provincia, es una infraestructura que nos mejora significativamente la calidad de vida”, explicó.

Y aseveró que el proyecto político del modelo formoseño, que impulsa la gestión de Gildo Insfrán, tiene en uno de sus principios rectores la construcción de la equidad territorial “para permitir la igualdad de oportunidades a todos los formoseños y uno de sus pilares fundamentales es el camino”.

En ese contexto, recordó el acta de reparación histórica firmada por el ex presidente Néstor Kirchner y el Gobernador de la provincia, en mayo de 2003, y que significó “el decidido impulso a la construcción de un territorio más equitativo” teniendo como eje el plan de obras viales que impulsó el modelo formoseño.

Gracias a ese acuerdo, en términos de DeVido, para el 15 de diciembre de 2015, se completó un total de 2340 kilómetros de rutas pavimentadas, lo que implicó un incremento de 1575 kilómetros de red vial pavimentada, es decir, un 206% sobre lo que en toda la historia provincial se había desarrollado.

“Las transformaciones de las actividades en las áreas rurales y urbanas de toda nuestra geografía provincial son una realidad como resultado de las políticas públicas que se desarrollan siguiendo el modelo formoseño, el camino como obra de infraestructura forma parte del capital que aporta el Estado para un desarrollo económico y social y las decisiones de inversión son políticas y estas claramente tiene un contenido ideológico”, afirmó.

Obras paralizadas

Y denunció: “El gobierno nacional ha llevado una política donde desfinanció al Estado, privilegió la renta y la especulación financiera, benefició con distintas medidas la empresa de generación energética, marginó las políticas de inversión pública a las áreas de las economías regionales”.

En esa línea, dijo que desde que asumió la presidencia Mauricio Macri, tomó la decisión de no invertir en infraestructura vial en la provincia, paralizó las obras que se ejecutaban como la de la ruta N° 86, la ruta 9, la 23, las obras de mantenimiento y conversación sobre la ruta nacional 11, la 81 y la 86.

“No solo se paralizan las obras que teníamos en marcha, además el Presidente de la Nación desde que asumió no se contrató, no se licitó, no se inició ningún tramo de obra nueva en la red vial nacional de nuestra provincia y utilizando eufemismos como ralentizado, neutralizado o suspendido hemos visto la paralización total de las inversiones nacionales”, expresó De Vido.

Y afirmó que en estos casi cuatro años del Gobierno Nacional, se vio la aplicación de una política de material vial que sólo privilegia al centro del país, en especial a la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, “esto claramente responde a un modelo de concentración de la riqueza en pocas manos”.

“Además se tiene una fuerte reducción en los fondos específicos que nos han llevado a solicitar por parte del Consejo Vial Federal la emergencia vial nacional y a los trabajadores de vialidad nacional a denunciar su desguace y desfinanciamiento del sector”, declaró.

Por otro lado, contó que con recursos del Tesoro provincial, “nuestro organismo ha priorizado las tareas de mantenimiento y conservación de los 4468 km de caminos rurales y los 2639 km de rutas primarias y secundarias”, dentro de los cuales están los caminos que forman parte del programa de asistencia integral del pequeño productor agropecuario para integrarlo a toda la cadena que le permita producir y comercializar en igualdad de oportunidades,“contando con un camino rural adecuado, mantener preventiva y correctivamente, tareas que son realizadas por equipos humanos de nuestro organismo que por el impacto de la dolarización de la economía han sufrido un importante incremento en los costos referidos a equipos, repuestos, combustibles y materiales”.

Bacheo

De Vido anunció que en los próximos días, iniciarán desde el organismo trabajos de bacheo, saneamiento y reconstrucción del pavimento de la ruta provincial N° 3 en el tramo del Colorado – Pirané y el bacheo de la ruta provincial N° 1, del Colorado – Misión Laishí,“inicio que se vio demorado por el impacto en los costos de estas obras por las distintas medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional en los meses de agosto y septiembre”. Pero se logró con un “esfuerzo económico y financiero” del Gobierno provincial.

Por último, agradeció a los trabajadores viales por su colaboración y compromiso como agentes de Estado para el servicio de la comunidad, como también a los jubilados “por su vida entregada a la comunidad desde las distintas tareas que ocuparon en esta casa”. Del mismo modo saludó a los contratistas, personal técnico, trabajadores y operarios.

“Estamos seguros que el 27 de octubre la decisión mayoritaria de nuestro pueblo no va a permitir dejar atrás estos cuatro años del gobierno de Macri siguiendo políticas neoliberales, abrió su mercado interno destruyendo su industria nacional su fuentes laborales, abrió mercado de capitales para permitir la timba financiera y volver al terrible endeudamiento que busca condenarnos al sometimiento de los poderes imperialistas”, se pronunció.

