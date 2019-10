Formosa dijo presente en la Feria Internacional de Turismo.

Compartir











Del 5 al 8 de octubre en la Sociedad Rural de Palermo Buenos Aires se realizó la vigésimo cuarta edición de la Feria Internacional de Turismo y Formosa brilló entre las provincias del Litoral argentino con su stand y la participación de operadores turísticos privados que expusieron su oferta en el espacio.

En un único lugar, la Sociedad Rural de Palermo, 52 países estuvieron presentando sus propuestas turísticas para los visitantes y el lunes y martes son los días para que los emprendedores privados, tanto hoteleros como gastronómicos, puedan definir líneas de trabajo y presentar también sus propuestas, realizar acuerdos comerciales y concretar mejores negocios.

Actividades del stand de Formosa

Miles de visitantes tuvieron la oportunidad de experimentar por primera vez un pequeño viaje a Formosa a través de las distintas experiencias que proponía el stand, comenzando por los cascos de realidad virtual que les permitieron recorrer el Bañado La Estrella arriba de un kayak en una visión de 360 grados.

La gastronomía formoseña fue otro de los grandes atractivos y de mayor convocatoria, donde el chef formoseño Alejandro Aquino ofreció degustaciones de platos típicos de la región y recetas novedosas que sorprendieron con sus sabores al público presente: Hamburguesas de yacaré, pan de algarrobo, también queso criollo, arrope de chañar, también escabeche de yacaré y de búfalo, mermeladas de pomelo y de banana.

Momento culmine tuvo este espacio el secretario de Turismo de la Nación, el Lic. Gustavo Santos, se acercó durante la jornada del sábado para probar las delicias formoseñas felicitando a su responsable y al equipo en general por el gran despliegue de cultura realizado.

El Lic. Ramiro Fernández Patri, diputado nacional por Formosa y vicepresidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, acompañó a la delegación formoseña en el evento más importante del año para el sector turístico y señaló: “La verdad que muy contento, he escuchado repetidas veces qué Formosa es una de las últimas provincias a visitar en la Argentina. Así que nosotros vinimos con mucha firmeza, a decirles a los turistas que en Formosa van a conocer un destino distinto al tradicional, capaz que cuando abren el suplemento turístico no lo van a encontrar, pero si buscan en las redes o en las agencias van a encontrar que Formosa ha decidido que la producción, el turismo y el medio ambiente vayan de la mano, que no se ha degradado el ambiente, allí tienen posibilidades de conocer los bosques nativos, los animales en su estado natural, pueden hacer avistajes de aves, de las 500 especies que tenemos en Formosa, pueden conocer comunidades aborígenes como los Wichis, los Tobas y los Pilagás, todos conviviendo en forma armónica. Además, Formosa tuvo una gran noticia este año, que el Bañado La Estrella haya sido considerada como una de las siete maravillas naturales de la Argentina, son 400000 hectáreas que se forman porque el río Pilcomayo cambió su curso trayendo sus aguas al territorio formoseño formando ahora un gran ecosistema con una gran biodiversidad”.

Espacio del Litoral argentino

Como cada año, Formosa demostró su diversidad cultural y su talento artístico nato a través del imponente show que brindaron tanto el grupo de baile “Evolución: Somos mucho más que mujeres haciendo malambo” y la pareja de baile del Ballet Folclórico provincial Lucas Lugo y Ludmila Ávalos, como así también el grupo musical “Inay”, responsables de hacer bailar y cantar con alegría a los visitantes que se acercaban a este espacio específico de la región.

El diseño de indumentaria y de autor también tuvo su lugar protagónico tanto en ésta área como en el stand de la Provincia, donde las prendas con chaguar a cargo de la profesional Ibis Kriebaum causaron sensación entre los presentes que se acercaron e indagaron acerca de estos innovadores materiales y productos lucidos por modelos formoseñas. “Al chaguar antes se lo conocía solamente por las artesanías o centros de mesa, pero ahora se lo puede utilizar en una prenda vanguardista”. Indicó Ibis Kriebaum.

Cabe destacar además los sorteos de cuadros realizados en este espacio por el personal de la cartera de Turismo con paisajes formoseños pertenecientes al renombrado fotógrafo formoseño, Ramón Maldonado, siendo beneficiadas personas de todas partes del país y el mundo que recorrieron el stand y se fueron con este hermoso regalo.

Presentación oficial de las 7 Maravillas en el Auditorio Stand Institucional de la FIT.

Durante la jornada del domingo se realizó la entrega de reconocimientos a destacadas personalidades y representantes de las maravillas naturales consagradas en el mes de Mayo. Estuvieron presentes autoridades como Gustavo Santos secretario de Gobierno y de Turismo de la Nación, Jean Paul De La fuente director ejecutivo de New7Wonders, Carlos Vetere director de Siete Maravillas Argentinas, Marcelo Almada director de Visit7Wonders, José María Arrúa presidente del Consejo Federal de Turismo, Autoridades nacionales y provinciales.

El Bañado La Estrella fue presentada, junto con todas, como una de las maravillas naturales de la Argentina, un logro que todos los formoseños llevaron adelante en la campaña 7mar que se llevó a cabo en los primeros meses del año.

Marcelo Almada enfatizó “Esto no se volverá a repetir, la campaña de las siete maravillas, pero si es muy importante que podamos descubrir que este es un nuevo circuito turístico, de siete lugares en todo el país, queremos que todos los turistas tanto argentinos como extranjeros vengan y conozcan este nuevo circuito de siete maravillas naturales argentinas”.

Aproximadamente 100 mil visitantes y una ronda récord de expositores, superando la capacidad del auditorio, más de 1700 expositores y 5600 empresas de viajes y agencias de turismo dijeron presente en la Feria Internacional de Turismo 2019, demostrando que en cualquier contexto el turismo vale el esfuerzo.

