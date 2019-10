Insfrán: “No queremos obras nuevas, sino terminar las que nos sacó el Gobierno de Macri”

Compartir











Este miércoles, el gobernador Gildo Insfrán retornó al oeste formoseño para iniciar una nueva y maratónica gira que se extenderá durante dos días por más de una veintena de localidades, con el objetivo de llevar los servicios y atenciones del operativo solidario “Por Nuestra Gente, Todo”, habilitar concreciones en materia de infraestructura y mantener encuentros con habitantes de comunidades de criollos y originarios.

Al hacer uso de la palabra en el marco del OPNGT en la EPEP 5 Anexo 2 de Puerto Irigoyen, el primer mandatario indicó que esa comunidad “tuvo un protagonismo muy importante en un momento de la historia. Estuve leyendo que el primer asentamiento fue en Pescado Negro en 1914 y después en 1920 se ubica lo que hoy es Puerto Irigoyen”.

Refirió que durante la guerra del Chaco (1932-1935) la localidad “tuvo un auge impresionante, no solamente porque venían los heridos y demás, sino que también se radicaban acá los que comerciaban tanto con el ejército paraguayo como con el boliviano”.

“Hace muy pocos días se conmemoraba esa batalla importante que cambió el rumbo de esa injusta guerra, el 29 de septiembre, que es la batalla de Boquerón. Los hermanos paraguayos lo estuvieron recordando porque fue una batalla que les dio después el triunfo, si así lo podemos llamar porque fue una guerra entre hermanos”, reseñó, apuntando que “a mí me toca muy de cerca porque yo soy hijo de paraguayos y mi papá estuvo como soldado desde 1932 hasta 1935, tengo una carta de él que se la envió a su madre, mi abuela, Eulogia, donde le dice que estaban a orillas del río Parapití, fechado Villa Monte, que hoy es territorio boliviano. Desde allí mi papá volvió como teniente primero de reserva del Ejército paraguayo, así que yo soy la prolongación de esta historia”.

Hizo notar que “es lindo recordar la historia porque si lo hacemos vamos a ver que hemos evolucionado mucho. Hoy estamos aquí con este operativo solidario y en esta oportunidad no vamos a poder llegar hasta El Sauzalito, pero no porque no queramos, ya que nuestra idea era venir tres días, pero en el momento de la organización de la gira tuvimos que reverla y hacerla en dos por una razón muy especial: el día viernes lo vamos a recibir a nuestro futuro presidente de la República Alberto Fernández”.

“Así que estoy seguro de que me van a saber disculpar por no poder estar con ellos, pero ya vamos a volver”, subrayó el doctor Insfrán, recordando que “nosotros anduvimos por acá en el ’86-’87 cuando recién se estaba haciendo la ruta 86 que no llegaba hasta aquí, sólo hasta Guadalcazar y se estaba construyendo hasta Río Muerto”.

Enfatizó que “en esa época eran otras las demandas, el mayor problema era siempre el agua. Hoy sigue siendo el agua pero ya el aguatero no da abasto, antes no había aguatero. También nos pedían energía, pero ya se está llegando hasta El Solitario y vamos a liberar seguramente el grupo electrógeno en Río Muerto hasta que llegue la energía”.

“Pero tenemos que hacer historia para explicar por qué no tenemos energía ni pavimento en la zona -señaló-. Porque cuando estaban Néstor y Cristina Kirchner en el Gobierno Nacional se estaba pavimentando la ruta 86 hasta Guadalcazar. Y en el 2016, cuando inauguramos la escuela y el albergue en Tres Pases, les dije que íbamos a tener que esperar cuatro años porque estaba seguro de que esa obra se iba a paralizar. Y yo me hubiese querido equivocar, pero se paralizó nomás”.

Estado presente

No obstante, el mandatario formoseño marcó que “estos cuatro años que hemos perdido vamos a recuperarlos y vamos a seguir esta obra”, asegurando que “el viernes cuando esté en Formosa el compañero Alberto Fernández ya le vamos a ir haciendo recordar que nosotros no queremos obras nuevas, sino terminar las que se iniciaron con Néstor y Cristina y nos sacó el Gobierno de Mauricio Macri”.

“Entre ésas está la pavimentación de la ruta nacional 86 para unir con el lado de Salta -mencionó-. Vamos a seguir con esa obra, a pesar del indómito río Pilcomayo, que no se sabe cómo se va a ir comportando. La vamos a hacer”.

A su vez, puso de relieve que “hay que decir que no estamos en una población de miles de personas o de alumnos, esta escuela donde se hace el operativo tiene 20 alumnos y aquí está presente el Estado porque este es un Gobierno para el que donde haya un alumno que se necesite ser alfabetizado tendrá la posibilidad de serlo, ya que buscamos la justicia social con inclusión social”.

“Por eso no estamos de acuerdo con el Gobierno Nacional de Macri, porque para él lo único que existen es la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires porque son los que más votos tienen -reprochó-. Y nosotros no pensamos en votos, si sólo pensáramos en ello para las elecciones provinciales hubiésemos estado en cualquier barrio de la ciudad capital donde hay muchos más votos que aquí. Y estos chicos no votan”.

Categórico, pronunció que “el brazo largo de la justicia social llega a ellos y eso pasa cuando hay un Gobierno peronista. Por eso estamos aquí y vamos a seguir viniendo”.

“Anteriormente los visitó mi compañero de fórmula, el vicegobernador electo Eber Solís, que anduvo recorriendo y visitando y ahora la posta la va a llevar él que va ser el que más va a estar acá porque yo me tengo que ocupar de otras cosas. Eber se va a ocupar y va a estar acá con ustedes, viendo si los distintos organismos cumplen o no, ya que todos somos buenos decía el general Perón, pero si se los controla mejor”, señaló.

Finalmente, el gobernador Insfrán agradeció “por la calidez que siempre nos dan cuando los visitamos”, exhortando “a aquellos que no nos votaron a que recapaciten y nos acompañen en esta, porque el bienestar de los niños y de todos depende de que en la Casa Rosada esté de vuelta un Gobierno nacional y popular, humanista y cristiano”, concluyó.