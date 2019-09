“Y la sabiduría contó un cuento” fue el tema que disertó Alejandro Apo en el IV Congreso Pedagógico Provincial

Compartir











“Y la sabiduría contó un cuento”, fue el tema que disertó el reconocido periodista deportivo, relator de fútbol y escritor, Alejandro Apo, en el IV Congreso Pedagógico Provincial. Al respecto, explicó que la temática elegida en su conferencia tiene que ver con la idea del congreso sobre el lema “De la razón a la emoción” porque “los cuentos de fútbol, si bien narran partidos que sucedieron, las historias alrededor son inventadas. Por lo que el fútbol no es solo el deporte en sí, sino que tiene toda una connotación de amigos, de afectos, de compromisos, de responsabilidad frente al prójimo”, aseguró.

En ese sentido, dijo que las personas más grandes, que vivieron otras épocas justamente tienen muchas historias que contar alrededor del fútbol, en muchos casos “hasta se vinculan con cuestiones como las cábalas”, por lo mencionó a uno de sus máximos exponentes en cuentos futboleros como fue el escritor y caricaturista rosarino, Roberto “El Negro” Fontanarrosa; y en la misma línea a el escritor porteño, Eduardo Sacheri.

“En esas historias esta también la explicación de que el fútbol no es solo fútbol que hay todo una connotación de amigos, de afectos, de compromisos, de responsabilidad frente al prójimo, de ayudar al otro”, afirmó, para después argumentar como incluso a veces decimos “la realidad supera a la ficción”, como fue el gol con la mano de Maradona a los ingleses en el Mundial de Fútbol de 1986. “Es el gol más grande de todas las épocas, es un gol extraordinario que nunca se vio y lo hizo justo esa tarde, ante ese rival”, señaló, acotando que esas historias son el motor de los cuentos que se gestan alrededor de un partido de fútbol.

Por lo que como escritor, aseguró que lo primeroy lo más importanteque uno tiene cuando cuenta historias: “Es lograr que un pibe se busque un sillón de la casa y se ponga a leer un cuento de fútbol para entrar en la literatura, si lo contagio con mi narración ya me siento hecho”.

Al finalizar su exposición destacó que “el ida y vuelta en la charla con los docentes, ese mano a mano sirve muchísimo, en especial cuando me dicen ‘estas historias que contaste me sirve para enseñarlas en el aula’, por lo que es muy provechoso, en un mundo actual que justamente no invita a leer”.