Extienden quita del IVA a minimercados, kioscos y almacenes barriales

El Decreto Nº 603/19 publicados el 2 de septiembre de 2019, exime de IVA a los Monotributistas y a las Micro – Empresas con límite de venta anual hasta $23.560.000, los demás Responsables Inscriptos que no encuadran como Micro – Empresas, comprarán con IVA y venderán sin este impuesto, a estos últimos se les originará un -crédito fiscal- y podrán solicitar al Estado Nacional su devolución en efectivo, utilizarlo para cancelar otros impuestos o transferirlo a terceros. –

La -Dirección de Usuarios y Consumidores- de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa recordó que, el Gobierno Nacional de Mauricio Macri, a través del Decreto Nº 567/19 determinó que 13 productos de la canasta alimentaria estuvieran alcanzados por una alícuota al 0% en el IVA al momento de comercializarlos a los consumidores finales, en este contexto, el día lunes 2 del corriente mes y año, mediante el Decreto Nº 603/19, se extendió dicha medida a Monotributistas y a Responsables Inscriptos de la categoría “Micro – Empresas”, que son aquellas cuyas ventas totales anuales no superen los $23.560.000 pesos y además estén categorizados como tales en el sistema registral al que accedan con su Clave Fiscal. Es decir, que a la fecha todos aquellos comercios, minimercados, kioscos, polirrubros, autoservicios, panaderías, comercios no especializados (con o sin predominio de productos alimenticios y bebidas), que estén registrados como monotributistas o responsables inscriptos que califiquen en la categoría de micro – empresas, “comprarán los productos alimenticios sin IVA y los deberán vender también sin dicho impuesto”. También queda incluida la comercialización al por menor de productos lácteos, productos de almacén y de estéticas, huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza, frutas, legumbres y hortalizas frescas, pan y productos de panadería, productos alimenticios no clasificados previamente en comercios especializados, alimentos, bebidas y tabaco en puestos móviles y mercados y productos no clasificados previamente en puestos móviles y mercados. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que cada vez es mayor el consenso acerca de la poca eficacia que tienen las medidas de alivio dictadas por el Gobierno Nacional, en tanto y en cuanto por un lado, la Secretaria de Comercio Interior a cargo de Ignacio Werner, “denunció que no cumple con sus funciones específicas y primordiales de contralor que tendría que llevar adelante en beneficio de los consumidores y es por eso que estamos analizando, denunciar a este Funcionario Nacional por incumplimiento en sus funciones públicas”, y por el otro lado, nos encontramos que si no se controla la inflación y el dólar, es muy poco el alivio que encontraremos los consumidores cada vez que queremos adquirir algunos de los productosalimenticios exentos de IVA. Entonces, se llega rápidamente a la conclusión de que el IVA, es absorbido por la cadena de comercialización y además hay problemas con su recupero fiscal por la mala implementación de la medida.