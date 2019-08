“Macri debe respetar la voluntad popular expresada en las urnas”, subrayó Cabrera

Compartir











El presidente provisional de la Legislatura Provincial, Armando Felipe Cabera, enfatizó que “a pesar de esta campaña del miedo que desde el Gobierno Nacional están generando, la ciudadanía ya expresó en las urnas que no quiere más este modelo económico y de gestión”.

Al hacer referencia a las declaraciones del presidente Mauricio Macri luego de las elecciones PASO, donde culpó a los argentinos por su derrota, fue categórico al manifestar que “ese tipo de actitud no es normal puesto que el pueblo se ha expresado y es una voluntad que no sólo hay que respetar, como bien dijo nuestro candidato a presidente Alberto Fernández, sino que también escucharla y comprenderla”.

“La responsabilidad que tiene Macri como presidente de la República es llevar la transición de la forma más ordenada posible y no generar un caos o un golpe de mercado, lo cual en definitiva están haciendo para meter miedo en la gente, pero eso no va a modificar la decisión del pueblo”, remarcó el diputado provincial del PJ.

Señaló que “inclusive, hay encuestas que se están preguntando si, no obstante, esta situación económica va a modificar su voto y la gente dice que no, con lo cual el pueblo ya le dio el mensaje a Macri de que no quiere más este modelo económico y de gestión porque destruye a la gente y que genera más problemas”.

Por último, Cabrera reprochó que “Macri recibió un país desendeudado y está dejando una Argentina híper endeudada”, a la vez que criticó que tanto el dólar como el riesgo país se incrementan sideralmente porque “no están tomando las medidas que corresponden”.