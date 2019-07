Por faltante de vacunas, califican de “impresentable” lo de Nación

Compartir











Tras un pedido de informes que había solicitado la cámara de Diputados de la Nación a la Secretaría de Salud por el faltante de vacunas en todo el país, ésta reconoció que efectivamente “estaba comprando la mitad de las vacunas que se compraban 2 años atrás.”, lo cual ratificó la veracidad de los reclamos hechos por muchas provincia incluida Formosa.

Consultado cómo esa realidad viene afectando a la provincia, el jefe del departamento de Inmunizaciones del ministerio de Desarrollo Humano, Julio Arroyo, opinó que “era momento de que estos impresentables del gobierno nacional digan la verdad.”

En este sentido, argumentó que “desde fines del 2017 todos los responsables provinciales de los ministerios venimos denunciando la escasez e inclusive faltantes de vacunas, del retraso en el envío de las dosis, lo que indudablemente impacta en la salud de la población.”

Arroyo explicó que anualmente cada provincia o jurisdicción envía una programación de las dosis que se van a necesitar para el año próximo y a modo de ejemplo mencionó que durante esta semana Formosa está enviando la programación de todas las dosis de las distintas vacunas del calendario que se van a necesitar para el 2020, dejando en claro que es un trabajo que se realiza año tras año.

Criticó que lo que hace Nación “es comprar menos dosis, por lo tanto se envían menos dosis y obviamente son menos personas las que acceden a estar protegidos gracias a las vacunas.”, y especificó que ante los reclamos formulados “las pocas veces que tenemos respuesta, repiten la misma mentira, es decir que los laboratorios productores no la están produciendo en cantidades suficientes, por eso no son enviadas todas las dosis.”

Arroyo reflexionó que ese contexto de mentira y engaños “cayó” ya que la Secretaría de salud reconoció públicamente que estaba comprando la mitad de las vacunas que se compraban hace 2 años atrás, e hizo notar que “eso pone en evidencia que nos estuvieron mintiendo todo este tiempo, no es que los laboratorios no tenían vacunas, sino que Nación no las compraba.”

Consultado sobre la existencia de vacunas en Formosa , Arroyo comentó que en este coyuntura invernal la principal es la antigripal- destinada a los grupos de riesgo- está asegurada la provisión de las mismas en cantidad y en calidad , por lo cual aseguró que “todos los hospitales y centros de salud de la provincia tienen vacuna antigripal para los grupos de riesgo.”

Finalmente advirtió que hay escasas dosis de 6 vacunas que son: Pentavalente, Hantavirus, la Triple Viral, BCG y Salk, aclarando que esperan recibir una provisión que solucionaría parcialmente las faltantes.