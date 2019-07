El voleibol Sub 18 ya tiene campeones

Compartir











Los elencos de la EPES N° 54 Gobernador Juan José Silva y EPES 26 Ricardo Guiraldes de la localidad de Gran Guardia, son los flamantes campeones en femenino y masculino, respectivamente, de la etapa Departamental Capital del voleibol Sub 18, correspondiente a la Liga Deportiva Estudiantil. Los partidos decisivos se disputaron en el estadio del Club San Martín, en el barrio San Francisco.

Lo mejor del voleibol juvenil intercolegial ofreció una jornada brillante en el recinto franjeado, donde los equipos de ambas ramas exhibieron un notable nivel competitivo, ante la admiración del público, y los aplausos de los hinchas de cada uno de los quintetos. La organización y fiscalización estuvo a cargo de la Coordinación de Educación Física, organismo perteneciente al Ministerio de Cultura y Educación, y cuya conducción lo ejerce el profesor Héctor Arévalo.

En mujeres, el conjunto de la EPES 54 doblegó en la finalísima a su par de la EPES Nº 52 José Gervasio Artigas por un claro 2-0. Las posiciones definitivas quedaron así: 1) EPES 54, 2) EPES 51, 3) Instituto Feliz Atilio Cabrera y 4) EPES 87.

En varones, toda la gloria y el primer lugar en la clasificación fue para la EPES 26 de Gran Guardia, que en el cruce por el primer puesto superó a la EPES Nº 87 del barrio República Argentina por 2-0. Las ubicaciones finales fueron estas: 1) EPES 26, 2) EPES 87, 3) Adventista y 4) EPES Nº 19 Dr. Carlos Pellegrini.

De esta manera, concluyeron la etapa Capital para el fútbol 5 y el voleibol, ahora vendrán después de las vacaciones las competencias en hándbol Sub 14 y atletismo Sub 15. En cuanto a las Convivencias Deportivas Interescolares esta semana habrá finales en voleibol Sub 12 en femenino y masculino.