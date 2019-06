Prorrogar moratoria y no la fecha de corte perjudica a miles de mujeres para jubilarse

Compartir











Desde la Defensoría del Pueblo, se informó que, el Gobierno Nacional prorrogará por tres años —hasta julio de 2022— la moratoria para que las mujeres que cumplan 60 años y no completaron sus aportes puedan jubilarse.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca criticó esta decisión al considerarla como electoralista y que la misma constituye un abuso moral hacia miles de mujeres, puesto que, la posibilidad de acceso será más difícil porque las beneficiarias deberán acreditar más años de trabajo formal.

El director Ejecutivo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso, anunció que se prorrogará el plazo para acogerse a la moratoria para las mujeres de entre 60 y 65 años que venció el 23 de julio y lo fundamentó en que la ley 27.260, sancionada en 2016, en el artículo 22, dejaba abierta la posibilidad de que pudiera ser prorrogada tres años. La -Dirección de Adultos Mayores- del Organismo de la Constitución, detalló que, esta prórroga alcanza a las mujeres nacidas a partir de 1955 que tenían 18 años en 1973, que cuenten con entre 60 y 64 años al 23 de julio de 2022 y que no alcancen la cantidad de años de aportes previsionales requerida y que aportaron al menos cuatro años hasta el 31 de diciembre de 2003. A este grupo, al que como mínimo le faltarían aproximadamente unos 26 años de aportes jubilatorios, se le permite “comprar aportes” y pagarlos con cuotas mensuales de unos 475 pesos promedio a partir del momento en que se jubilan. Gialluca puntualizó que, lo que rechazamos de esta ampliación, es el aumento de la cantidad de años de empleo formal que la mujer deberá acreditar para acceder al beneficio. Esto ocurre porque al tiempo que se extiende tres años la moratoria, no se prorroga la fecha de corte que actualmente está fijada en el año 2003, y es hasta la cual se pueden incorporar aportes. Así hoy una mujer para acogerse a la moratoria necesita haber trabajado cuatro años en la economía formal posteriores al año 2003. Si esta fecha no se corre, el año que viene va a necesitar cinco, luego seis y finalmente siete hasta 2022 cuando finaliza la prórroga. Con la extensión del plazo de moratoria, pero manteniendo fija la fecha de corte, las mujeres tendrán menos posibilidad de comprar aportes y, por tanto, deberá sumar más años en el mercado formal.

De ese modo se suman exigencias a un sector que ya presenta mucha vulnerabilidad y más aún en la actualidad. Se sugirió a todas aquellas personas que necesiten un asesoramiento gratuito al respecto, concurran a la Sede de esta Institución en calle Padre Patiño Nº 831 o comunicarse a los teléfonos 3704 – 436379 / 4436320 / 0800 – 777 – 1770 y/o a los correos electrónicos denuncia@formosa.gov.ar – depuefor@fibertel.com.ar .