Suspenden Fiesta del Pomelo

Para el economista Jorge De Vido, “es una triste noticia” que el desempleo haya llegado a 10,1% en el primer trimestre del 2019, el nivel más alto en 13 años. “Estamos en una economía que está cayendo todos los meses”, advirtió.

Tras la fuerte caída de la actividad económica registrada desde comienzos del año pasado, el desempleo volvió a ubicarse en los dos dígitos en el primer trimestre de 2019, cifras que no alcanzaba desde 2006.

Según informó el Indec, la desocupación se ubicó en 10,1% entre enero y marzo, que representa una suba de un punto porcentual respecto del valor del mismo período del año pasado.

En ese sentido, el licenciado en Economía De Vido señaló que “es una triste noticia en un contexto de profunda crisis económica que empezó en abril de 2018 y se profundizó a partir de medidas que tomó el Gobierno Nacional y el terrible ajuste que está realizando a partir de octubre del año pasado”.

“Estamos en una economía que está cayendo todos los meses”, subrayó, marcando que “después de muchísimos años el desempleo otra vez vuelve a ser de dos dígitos, el 10,1%”, apuntando que “también se conoció que la economía real está cayendo un 5% y que la inflación mayorista fue del 4,9%, alcanzando un 68,5% en los últimos 12 meses, con lo cual se espera que a futuro haya más inflación”, advirtió.

Puso de relieve que “si juntamos estos números más los precios que suben por encima de cualquier índice salarial vemos que la caída de la economía y del consumo va a repercutir generando un amplio desempleo y un alza de la pobreza y la indigencia”.

A su vez, reprochó que “todo esto es un cóctel y resultado de las políticas que lleva adelante este Gobierno Nacional que ha desechado totalmente la economía real, de la cual ya no habla más”, criticando en ese sentido que “ahora están todos hablando del ‘veranito’ del dólar, pero lamentablemente a la gente no le llega ni le impacta que la moneda estadounidense esté bajando”.

“Terrible recesión”

“Hay una terrible recesión de la que ni ningún sector se está salvando”, alertó el licenciado De Vido, quien fue muy duro con la gestión del presidente Mauricio Macri, ya que “estaban festejando porque tienen superávit fiscal, es decir que los ingresos han sido superiores a los gastos, pero cuando lo analizamos vemos que es porque el Gobierno Nacional ha ajustado terriblemente partidas como educación, salud, seguridad, obra pública, la cual está toda frenada”.

Amonestó que “todo lo que el Gobierno de Macri ajusta, menos salud, educación, obra pública, seguridad, no alcanza para compensar todo lo que tienen que pagar en endeudamiento, del que tampoco sabemos en qué se gastó, qué se hizo y dónde está la plata porque no se ha hecho ninguna obra pública y no se ha mejorado en nada la calidad de vida de los argentinos”, remarcó, categórico.