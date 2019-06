“Leyendas formoseñas” nominado al Martin Fierro

Compartir











El programa “Leyendas Formoseñas” fue nominado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas en el rubro “Cultural educativo TV” para el premio Martín Fierro Federal 2019, cuya entrega está prevista para el sábado 6 de julio en el Hotel Casino Amerian Carlos V de la ciudad santiagueña Termas de Río Hondo.

La serie compuesta por dieciséis capítulos fue una producción de IRU TV, que se emitió el año pasado por la TDA, a través de la señal 27,2, como así también por Lapacho Canal 11. Dicho proyecto fue financiado por el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM), tras resultar ganador de la convocatoria 2016 del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) en la categoría “Programa semanal”. A nivel local, contó con el apoyo del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y la Cartera Educativa Provincial, así como de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nro 10 que facilitó su estudio de televisión para las grabaciones en piso.

“Leyendas formoseñas” competirá por la preciada estatuilla con las siguientes producciones nacionales: “Crónica de los viajeros” (Cable Norte Televisión – Leandro N. Alem. Misiones), “Siete Latidos” (5 RTV – Rosario. Santa Fe), “Arqa” (Canal 13 – San Luis) y “Educación y cultura para vos” (Canal 4 de Cable Express. Santiago del Estero).

El equipo de realización está encabezado por Daniel Castellini (director de IRU TV), Jorge Barrionuevo (dirección y cámara), Alejandro Vallejo, Maru Riveros y Alejandro Bello Pacheco (producción), Juan Olmedo (guión), Ronald Sanabria y Pampita Peralta (conducción), Melanie Castellini (cámara), Cristian Aquino (edición, animación y gráfica), Horacio Olmedo O´higgins (dirección sonido, cámara y diseño escenográfico 2 D), Federico Gómez (sonido) y Andrés Caamaño (musicalización).

“Reconocimiento estimulante”

El director de IRU TV, Daniel Castellini destacó que la novel señal televisiva, propiedad de la Cooperativa Solidaridad, inauguró su programación en el 2018 con # “Formosa Informa” y “Leyendas Formoseñas”, programa este último que acaba de ser nominado al Martín Fierro Federal.

“Es un honor para nosotros que una de nuestras producciones haya recibido tan importante mención, teniendo en cuenta que llevamos un año al aire”, resaltó.

Afirmó que “este un logro del que son partícipes también la productora “Enlace argentino” de Jorge Barrionuevo, la EPET 10, que facilitó su set de filmación y la ENERC NEA, a través de algunos de sus egresados que forman parte de nuestro staffl”

Castellini remarcó que “IRU TV es el primer canal de televisión digital abierta del NEA para millennials y centennials que trasmite contenidos autóctonos de diferentes lugares del norte argentino, adaptados a los nuevos lenguajes y canales de comunicación en la era digital”.

Al referirse a la nominación al Martín Fierro Federal, sostuvo que “este reconocimiento nos alienta para las nuevas producciones de este año: “Delivery de noticias”, que se encuentra al aire actualmente, “Yo cocino en casa” de próxima emisión y “Formosa emprende”, primer reality formoseño que el público podrá conocer a fines de 2019”

Voces cargadas de emoción

“Para mí significó una gran experiencia en dirección, ya que luego de ser convocado por Daniel Castellini para darle cuerpo a la idea, me aboqué de lleno a investigar y definir el estilo que debía tener el programa acorde a nuestra idiosincrasia. Trabajé codo a codo con cada integrante del equipo, delineando aspectos referidos a guión, entrevistas, escenografía, edición, animaciones, música y puesta de cámara. Nada quedó librado al azar, hasta el último detalle fue previamente contemplado en el plan de producción y llevado a cabo, tal como lo había imaginado. Estoy feliz por el producto que me tocó dirigir, de la mano de gente muy talentosa y creativa. Los resultados están a la vista con la nominación al Martín Fierro” (Jorge Barrionuevo/Director)

“Es un orgullo formar parte de esta producción, por la que aposté tanto por su calidad estética como por sus contenidos. Sabía que teníamos grandes chances de ser nominados al Martín Fierro Federal por los buenos comentarios que recibimos del programa durante su emisión, valoraciones que también fueron compartidas por el jurado de APTRA” (Alejandro Vallejo/Productor)

“Investigar para Leyendas Formoseñas significó contrastar la ciencia con las creencias locales y las visiones personales de los testigos, que más de una vez me dejaron perplejo. Por eso, en muchos capítulos tuve que declarar un empate entre lo racional y lo inexplicable” (Juan Olmedo/Guionista)

“La nominación solamente da satisfacción, otra palabra no hay. Satisfacción de saber que con esfuerzo se pudieron presentar al público historias que se viven como verdaderas en el norte argentino, pero que algunos todavía hoy se niegan a creer” (Pampita Peralta/Conductora)

“Mientras mi compañera tenía que hacer valer los relatos increíbles de los testigos, a mí me tocó hacer el papel de “malo”, echando por tierra las creencias populares, a través de evidencias científicas. Fue divertido ver en las redes sociales como la gente tomaba partido por una u otra postura. A mí me tocó la peor parte, pero sabiendo que los ataques no eran personales, sino dirigidos al personaje que me tocó encarnar: un conductor incrédulo cien por ciento racional” (Ronald Sanabria/ Conductor)

“Siempre quise hacer música para cine y televisión. Cuando me propusieron hacerlo para “Leyendas formoseñas”, acepté la invitación sin dudarlo. La cortina juega un papel fundamental, acompañando las imágenes y los relatos, ya que marca el clima necesario para una producción cargada de misterio y terror” (Andrés Caamaño/Musicalizador)

“Fue todo un desafío insertar lo formativo dentro de una producción audiovisual netamente profesional, porque nos propusieron enmarcar el proyecto dentro de las practicas del Curso de Auxiliar en Producciones Gráficas, Audio y Video. Por eso felicito al profesor Jorge Barrionuevo y a los alumnos que participaron en “Leyendas Formoseñas”, además de agradecer a los directivos de IRU TV por la confianza depositada en nuestra institución para llevar a la pantalla nuestros mitos y leyendas, de una manera atrapante y entretenida” (Victoria Balsamini/ Directora EPET N° 10)