Campaña de prevención para evitar inhalación de monóxido de carbono

Compartir











La Defensoría del Pueblo local viene trabajando en la gerencia de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de ENARGAS, conjuntamente con otras Instituciones, a fin de coordinar acciones conjuntas para difundir información que prevengan accidentes por inhalación de monóxido de carbono.

Se advierte ya que todos los años se pierden vidas y se producen lamentables hechos que entendemos son absolutamente evitables, y para ello estamos utilizando nuestra página web www.defensoriaformosa.gob.ar donde cualquier ciudadano puede ingresar y conocer las medidas y consejos útiles acerca de esta temática y así evitar accidentes que se producen por combustiones deficientes y para ello debemos tener en cuenta que el monóxido de carbono es imposible de percibir por las personas porque no tiene color, no tiene olor, ni sabor y no irrita las mucosas. Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca informó que “hemos remitido DVD’s para su difusión, a los ministerios de Desarrollo Humano, de la Comunidad, de Gobierno Justicia, Seguridad y Trabajo, a la Policía de la Provincia, a la dirección de Adultos Mayores, a Defensa Civil y a Bomberos, toda vez que “el monóxido de carbono mata”.

Desde el Organismo de la Constitución se consideró que las intoxicaciones y muertes por inhalación de monóxido de carbono, pueden evitarse y que dado que estos accidentes se producen más que nada en invierno, pero también ocurren en otras épocas del año y que se vinculan con el uso de braceros, estufas, o artefactos a gas instalados en forma incorrecta o deficiente, o ubicados en ambientes que carecen de buena ventilación. Por ello se debe tener en cuenta que todo combustible necesita oxígeno para quemarse y cuando este último es insuficiente, la combustión es incompleta y se forma el monóxido de carbono, así podemos tener indicios de la presencia de este gas venenoso cuando: * Se presenta coloración amarilla o anaranjada de las llamas, en lugar de color azul, decoloración de los artefactos, aparición de manchas en las paredes, en la zona de conductos de evacuación o alrededor de ellos. * Se recomienda anualmente una revisión de los artefactos de la vivienda por gasistas matriculados. * Se debe permitir siempre el ingreso de aire al ambiente desde el exterior, “a veces una rendija puede salvarnos la vida”. * Si las llamas son amarillas, anaranjada o roja, el artefacto está funcionando mal y se debe hacer revisar inmediatamente los mismos. * No se deben utilizar hornallas, ni hornos para calefaccionar los ambientes. * No instalar en baños ni en dormitorios artefactos que no sean de tiro balanceado o cámara estanca (toman el aire necesario para la combustión desde el exterior del ambiente en donde se encuentran instalados). Es necesario conocer cuales son los síntomas de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono, que hay veces la gente lo confunde con los de la gripe o una intoxicación alimentaria. Una intoxicación leve se manifiesta con debilidad, cansancio y tendencia al sueño; dolor de cabeza, nauseas y vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso en la primera fase.

Una intoxicación grave puede producir temperatura corporal baja, inconciencia, respiración irregular, convulsiones, pulso lento, tensión arterial bajo y hasta paro respiratorio.Por esto sugerimos en casos de intoxicación, buscar atención médica inmediata, trasladando la persona intoxicada a un área libre de gases tóxicos, mantener a la persona abrigada y recostada, como principales medidas.