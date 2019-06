Iza reprocho que “Florito” no haya movido el amperímetro electoral

Compartir











“No, en absoluto, no levantó el amperímetro en nada. Por el contrario, legamos a sacar más del 31% y ahora no se llego al 27%. Contra los datos estadísticos de las urnas es incontrastable, no se puede discutir. Es sencillo, sacamos menos votos”, afirmo el experimentado dirigente radical, el ex legislador Juvenal Iza

Analizo que “primero, muchos radicales e independientes estuvieron desencantados de esta fórmula (Bogado-Kaluk) sin propuesta y, segundo las expectativas que supuestamente “Florito” traía no se materializo, fue todo ficticio. No hubo una lectura de la realidad política, incluso esto se mantiene en estos días y con los resultados ya conocidos”, reprobó.

Cuestiono que salga “un reelecto legislador radical hablando del aparato, de la propaganda, de la ley de lemas y otras cuestiones que son chiquilinadas. Todo esto no ignoraba, termina demostrando su inoperancia. Las reglas de juego estaban claras de antemano, si no les gustaba hubieran aceptada la propuesta de abstención revolucionaria de no presentar candidatos”.

Entendió que “Si uno quiere resistir contra la ley de lemas debe luchar totalmente, pero ellos lo hacen por tres o cuatro lugares para seguir subsistiendo”, afirmando que “

yo no iría a las elecciones hasta que se modifique el régimen electoral”.

“Hay una crisis que caló muy hondo, y en el interior se noto, además de los posibles candidatos radicales a intendentes, y digo posible porque hasta última hora nadie quería jugarse. Además, se hicieron obras y se realizo un trabajo que impacta en la sociedad”, describió.

Dijo que “criticamos a veces los techos azules, pero son cosas que a la gente llega y palpa esas realizaciones. Nosotros debimos plantear una alternativa diferente, pero nos dedicamos a criticar a la persona, y entiendo que eso es lo de menos, la idea es lo fundamental”.

A modo de mensaje al gobernador Insfran, lo exhorto a que trata de amalgamar con todos los sectores de la sociedad una política tendiente al agregado de valor a la producción primaria.