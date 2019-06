Para Samaniego, Formosa vivió “un día histórico”

Compartir











El diputado provincial Agustín Samaniego subrayó que Formosa “vivió un día histórico” con las elecciones provinciales, marcando que “los formoseños libremente podemos elegir nuestro futuro”.

“Fuimos a votar con mucha responsabilidad y alegría en un día histórico para nuestra provincia porque nada más ni nada menos podemos influir con nuestro voto en el devenir de nuestra Formosa y nuestra comunidad”, enfatizó el jefe del bloque de diputados del PJ en la Legislatura.

Señaló que “las elecciones se desarrollaron con absoluta normalidad así que fue una alegría y una satisfacción para todos los formoseños, que libremente podemos elegir nuestro futuro”.

Si bien el corte de luz que sufrió toda la Argentina, al igual que países limítrofes, ocasionó algunas demoras en el inicio de los comicios, expuso el doctor Samaniego que “afortunadamente se votó en todas las escuelas, así que fue una satisfacción enorme”.

Se trató de “un día muy importante para todos los formoseños, quienes pudimos definir cómo vamos a continuar nuestro camino que hemos emprendido hace tantos años y que tantas satisfacciones nos ha entregado”.

Asimismo, al valorar la amplia participación popular, sobre todo de jóvenes y adultos mayores, significó que “ello habla del compromiso y la responsabilidad que tienen los formoseños, lo cual representa una gran alegría para la sociedad formoseña, que no solamente participa en el voto, sino que también toma parte en lo colectivo, lo político, lo social y en diferentes ámbitos, saliendo del individualismo del sistema neoliberal nacional nos quiere imponer”, cerró, contundente.

Basterra

El diputado nacional de PJ, Luis Basterra que emitió su voto en la mesa 450 de la EPEP 519, tras destacar la importancia que tiene para la ciudadanía la jornada electoral remarcó el espíritu democrático de los formoseños que pudo visualizarse en el importante volumen de participación de los votantes.

Puso de relevancia que a pesar del contratiempo por el corte de luz, las mesas funcionaron sin inconvenientes y puntualizó que la jornada electoral se viene desarrollando sin problemas.

Respecto del corte de energía opinó “no quiero imaginarme si estaba en vigencia el voto electrónico”, por lo que consideró que el mismo es de muy riesgosa aplicación por tratarse de un sistema con posibilidades de ser hackeado o violado que puede repercutir en los resultados de la genuina voluntad popular.

Sandoval

Rodrigo “Yayo” Sandoval, candidato a diputado provincial por el Frente de la Victoria (FdV), valoró la amplia participación de los jóvenes y los adultos mayores en las elecciones provinciales 2019.

El actual subsecretario de Empleo de la provincia puso en valor que “gente mayor que tranquilamente podría estar en su casa tomando mates fueron los primeros en estar en la fila a la hora de votar” este domingo 16 de junio.

“Eso me dio mucha alegría porque ellos son el ejemplo y nuevamente lo hicieron en un día como este domingo, donde no hubo luz, lloviznaba y hacía frío”, marcó el joven militante, enfatizando que “fueron a dar su voto de fe y pensando en el futuro, es decir, no piensan sólo en ellos, sino en las futuras generaciones”.

En ese sentido, resaltó también la masiva participación de los jóvenes en los comicios provinciales, subrayando que “vi personas muy jóvenes votando y eso me llenó de alegría porque quiere decir que la juventud se siente representada”.