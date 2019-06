Intiman a nación por apagón electrico en la provincia

Compartir











Durante todo este domingo en la provincia, así como el resto del país, salvo Tierra del Fuego, al no encontrarse conectado al Sistema de Interconexión Eléctrico Nacional, sufrimos un apagón generalizado minutos después de las 7 horas, que no reconoce antecedente alguno y por ello desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se procedió a intimar al secretario de Energía de Nación Gustavo Lopetegui, a CAMMESA y a Transener, para que informe las causas de las fallas que produjeron este corte masivo.

Se indico que este colapso afectó a todo el proceso electoral y además a hospitales públicos, centros de salud público y privados, estaciones de servicio, la seguridad vial al quedar toda la Ciudad sin semáforos, comercios como las panaderías y el servicio público de agua potable.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca, señaló que el inicio de las votaciones en distintos Centros habilitados de toda la provincia, sufrieron retrasos por esta situación y dado que el día se presentó nublado, ya a las 18 hs no se podía trabajar sin energía eléctrica, lo que obligó en algunos establecimientos escolares a que sus responsables se auxiliaran con generadores eléctricos portátiles. Desde el Organismo de la Constitución, se señaló que, es inentendible lo que ha sucedido puesto que antes de que se produjera el corte generalizado de luz, existió “un alerta” que fue ignorado por el Gobierno Nacional. Entrada la tarde el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui afirmó que “no hay razones para que todo el país se quede sin luz” y por ello, es que no solamente necesitamos conocer la verdad de los hechos, sino también se apliquen sanciones ejemplares a los responsables, y ello debe surgir de una investigación de los responsables intimados, puesto que entendemos que nuestro sistema energético no está funcionando al límite y lo acontecido no puede quedar como un antecedente más, en el cual las empresas generadoras y transportistas continúan perjudicando a todos los usuarios en general a pesar del alto costo de los servicios habilitados irracionales desde el Estado Nacional, por lo que no se descarta ninguna hipótesis, incluyéndose entre ellas la un “ciberataque”.