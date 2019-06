Señalan que la expectativa es una inflación este año por encima del 40%

Compartir











La inflación fue de 3,1% en mayo, la variación interanual llegó al récord desde 1991, el año del debut de la Convertibilidad, al trepar hasta el 57,3%, señalaron desde la Defensoría del Pueblo.

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca advirtió que, un 57,3% no es precisamente un éxito de estabilización, usando tasas del 70% y al FMI. Añadió que en Mayo del 2018 la inflación anual era del 26,3%, mientras este Mayo, después de 11 meses de acuerdo con el FMI, es de 57%. Algo anda mal con este plan del Fondo Monetario, y por ello la inflación de mayo estuvo especialmente motorizada por los incrementos en alimentos y bebidas, de 2,4%, que impactaron más que el resto por su alta influencia en la canastabásica alimentaria. Luego, también estuvo impulsada por las subas en salud de 5,1%, por el aumento de las prepagas, etc;a eso le debemos agregar la presión de las tarifas y el dólar. Desde el Organismo de la Constitución se señaló que en los próximos meses la expectativa es que el “congelamiento tarifario temporal”, sumado a la estabilidad cambiaria y una recesión que no permite mayores subas, admita una desaceleración en los precios, donde los consumidores no seremos beneficiados por la falta de capacidad adquisitiva.Lo que más preocupa es que, el programa económico del FMI, que además de exigir déficit primario 0% también obliga a una emisión monetaria 0%, logró frenar la actividad económica y el consumo, pero no domar los aumentos de precios.