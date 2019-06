Critican relanzamiento de créditos PROCREAR

Compartir











Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se señaló que, en medio de la campaña electoral, el Gobierno Nacional relanza el Plan Procrear para facilitar el acceso a la casa propia, una idea que contrasta con la realidad que viven quienes ya accedieron a este programa de créditos.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca advirtió que, por un lado, la devaluación afectó de lleno en el poder de compra de los beneficiarios y, por el otro, se dispararon los montos a depositar durante los doce meses que estipulaba el plan. En ese marco, miles de jóvenes tuvieron que abandonar el sueño de la casa propia, indignados actualmente, porque siguen abriendo nuevos planes y a ellos los dejan varados.La vocera de Procrear Joven Resiste, un grupo que integran los 10 mil beneficiarios que todavía participan del plan, quienes junto con el colectivo Hipotecados UVA, buscan una Ley de Emergencia para encontrar una respuesta a los miles de afectados.

Mientras la Secretaría de Vivienda anuncia un relanzamiento del plan para la construcción de viviendas sociales, miles de beneficiarios denuncian que el Procrear no es viable porque “las tasas siguen altísimas”, además de que no hay coherencia entre los requisitos exigidos y los bancos asociados. El grave problema con las líneas de créditos radica en que las UVA se siguen modificando a través de la inflación, que lejos está el gobierno de controlar. Se sigue impulsando esta línea crediticia que vemos que en la práctica tiene un perjuicio enorme y no se informa correctamente.

El Gobierno Nacional nuevamente busca el relanzamiento del plan, para revivir el crédito hipotecario con más subsidios para las cuotas y una baja de las tasas, pero estas medidas no son suficientesy además las mismas no abarcan a los ya afectados, a quienes se les ofreció migrar de su plan a otro, obligándolos a volver a participar del sorteo y a adquirir nuevas condiciones de préstamos.

Gialluca señaló que, las UVA estén atadas al índice de inflación, que alcanzó el 48 por ciento en 2018, también afecta a quienes accedieron a créditos hipotecarios sin la intervención estatal,y por esto muchas viviendas ya se están ejecutando en medio de la crisis, porque quienes la adquirieron no pueden solventar las cuotas.

Desde el Organismo de la Constitución, le hemos pedido al Secretario de Vivienda de Nación Iván Kerr, que impulse las acciones necesarias a nivel administrativo o legislativo con efecto retroactivo, de manera que la UVA se calcule en función de la variación del SMVyM y por otra parte, establecer la suspensión de las ejecuciones, ya que muchos de los hipotecados han sido despedido de sus trabajos y todos se encuentran involucrados dentro de la actual crisis económica, por lo cual es necesario que se haga algo a corto plazo, pues el problema que tienen todos es que los créditos son impagables y la única solución, “es cambiar de raíz el modo o la forma en que se calculan los créditos UVA, porque así como están ahora únicamente se favorece a los bancos y a la especulación financiera, ya que los salarios no acompañan la inflación y por ello pedimos una respuesta y una solución a las Autoridades Nacionales”.