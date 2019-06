En El Corralito anuncio la reconstrucción de la ruta 3

Compartir











Ante una multitud que lo recibió con afecto y en todo momento coreo su nombre, el gobernador Gildo Insfran inauguro dos nuevas escuelas en la colonia El Corralito, jurisdicción de Pirane y anuncio para el 21 de junio el llamado a licitación para la reconstrucción de la ruta provincial número 3 en el tramo comprendido entre El Colorado y la ruta nacional 81 y comprometiéndose a re pavimentar posteriormente el segundo tramo desde la ruta 81 hasta su interconexión con la 86 a la altura de El Espinillo.

Este anticipo del mandatario coincidió con la evocación de los orígenes del PAIPPA concebido para evitar que las políticas nacionales de entonces que se asemejan a las actuales del gobierno nacionales dejaran al campo sin habitantes razón por la cual manifestó su gratitud a los trabajadores rurales porque aceptaron su invitación a quedarse en sus chacras porque crearía las condiciones para que tengan futuro y sus actividades los hagan prosperar.

Uno de los aspectos del PAIPPA está ligado con la educación y en ese acto en el que se habilitaron las dos escuelas también se puso en marcha el nivel secundario con orientación rural lo que permite a los pobladores lugareños y sobre todo a los hijos de los campesinos el poder cursar los niveles inicial, primario y secundario en el lugar donde nacieron y viven.

No dejo de mencionar otros réditos del modelo formoseño como la incorporación de la infraestructura eléctrica y la digital en este caso para aplicarla al servicio de la educación de las nuevas generaciones.

En ese sentido, resalto el valor que alcanza la puesta en funcionamiento de la Red Capricornio que se extiende desde Antofagasta en el Pacifico hasta San Pablo en el Atlántico y que consiste en disponer de un sistema ágil y dinámico para la comunicación digital con los países de la región y del mundo, señalando que en el acto de firma del acta fundacional solamente estuvieron los gobernadores de Formosa, Misiones y Chaco ya que fueron las únicas visionarias que crearon los organismos técnicos que recrearon el necesario soporte para formar parte de este complejo mientras que en las restantes del norte quedara a cargo la tarea de las empresas privadas.

“Nunca me fallaron”

“Pirane nunca titubeo ni me fallo!”, dijo enfáticamente el gobernador al manifestar su confianza en el triunfo del PJ y sus aliados en los comicios del domingo 16, avisándoles que estará atento a partir de las 18 horas de esa jornada para recibir la buena noticia de que Pirane sigue siendo peronista.

Tras comentar que “están ocurriendo cosas a nivel nacional” para dejar en claro a continuación:”El que divide no está con nosotros”.

Dijo que por más que quieran disfrazarse, de super-democratas o que les da lo mismo lo que pienso uno u otro, eso es vedetismo político porque en política no se pueda andar con titubeos porque se es o no se es, se está o no se está”.

Reflexiono ante dichos de dirigentes de la oposición local afirmado que “los ladrillos no curan ni educan”, interrogándose “que pasa por los trabajadores de la salud y la educación que albergan estos espacios dignos?”, respondiendo que en la concepción neoliberal “este es un mensaje torcido, no creen en la educación ´publica sino en la privada, porque piensan en el negocio y no en el ser humano”.

Evoco aquí al general Perón cuando decía que “cuando el país está bien ser peronista es un derecho, pero cuando el país está mal ser peronista es una obligación”.

“Pero también nos enseño que no somos ni sectarios ni excluyentes y estamos dentro de un movimiento nacional y popular cuya columna vertebral es el Partido Justicialista y desde allí abrazamos a todos aquellos que también vienen del campo nacional y popular para unirnos más que nunca para derrotar a este gobierno nacional de exclusión, de hambre y de entrega”, resalto.

En ese sentido, considera que Pirane no puede estar ajena a ello porque nuca lo estuvo y nunca titubeo razón por la cual está seguro que el 16 va a actuar de la misma forma que lo hizo desde el advenimiento de la democracia.

Insfran, el que más

hizo por la docencia

Los directivos de escuelas, como la primaria 147, Héctor Escudero, y la del jardín de infantes 1, Delia Maidana, coincidieron en que “nunca antes un gobernante hizo más por la educación y los docentes como el doctor Insfran”.

Ponderaron que estaba naciendo un “techo azul más”, y que implicaba un hecho más que “es la mejor muestra de un conductor que ama a su pueblo, en especial a los niños”

Ramona Sandoval, vecina de la colonia, contrasto lo inhóspito del lugar donde todo era precario años atrás, con toda esta transformación de este tiempo.

Se hizo entrega en el marco del acto de 53 kits de herramientas a cooperativas y consorcios de ladrilleros, que consta de mesas de corte, carretillas, palas y rollos de polipropileno; que beneficiarán y facilitarán la labor productiva estos diferentes grupos asociativos.

Y es que en esa zona se hace un aporte de un buen porcentaje de los millones de ladrillos que anualmente utiliza el gobierno provincial para las obras publicas y que generan anualmente una valiosa inyección económica al sector.

Otro de los aportes realizado fue la entrega de ambulancias para los hospitales de Pirane y Palo Santo, además de una camioneta Toyota 0 Km para la dependencia policial piranense.

Zorrilla

El ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, señalo que esa es una de las regiones de la provincia donde se ejecutaron casas PAIPPA, programa que genero “el proyecto de vida de muchas familias rurales”.

Refirió que a las políticas productivas le siguieron la sanitaria, sobre todo del primer nivel que previene y promueve la salud de la comunidad. De la misma manera pondero que en este tiempo “nos encandila el azul, apareciendo las escuelas”.

“Energía eléctrica, agua potable, caminos, conectividad y mucho mas es posible por este gobierno que pone en el centro de la política a la persona, a quien dignifica en toda su dimensión”, significo, lo propio en el sitial que se encuentran los docentes formoseños, ejemplificando que “el 52% de los recursos destinado a pagar salarios al recurso humano de la administración pública comprende a los trabajadores de la educación”.

Zorrilla califico de “cipayos que están entregando la patria” a la dirigencia nacional y sus adherentes locales, para advertir que “el pueblo se rebela y vuelve por lo suyo”, y afirmo que “en Formosa se ve el mejor ejemplo de esta resistencia activa buscando la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación”.

Exhorto a no caer “de nuevo en el círculo que cuando el pueblo está bien, vota mal y, cuando está mal, vota bien”, y reflexiono acerca de los comicios del domingo que se avecina a que “está en juego la defensa natural del modelo formoseño y de su conductor, por eso hay que teñir de azul Pirane y la provincia”.