Inauguran un paseo y museo sobre el ramal C25 Formosa se prepara para insistir sobre la reactivación ferroviaria

Con la expectativa que a partir del 10 de diciembre un representante del espacio nacional, popular, humanista y cristiano asuma la presidencia de la Nación, Formosa ya se prepara para reanudar las intensas gestiones que impulso durante años para conseguir que se concrete la reactivación del ferrocarril Belgrano en el tramo entre esta capital y la ciudad salteña de Embarcación.Así lo expreso anoche el intendente municipal Jorge Jofre en referencia a una charla mantenida con el gobernador Gildo Insfran durante la inauguración del Paseo Ferroviario “La Estacion” y del Museo Ferroviario.Se destaco que se trata de una nueva obra orientada a recrear la historia de la ciudad a partir de la gesta fundacional del comandante Fontana y los primeros tiempos de la vida territoriana que fueron reflejadas por el jefe comunal a partir de un relato de lo que entornaba a la actual sede del municipio a fines del siglo 19 y principios del 20.En el mensaje, Jofre se encargo de ponderar el influjo ferroviario en el nacimiento de los pueblos a lo largo de la vía férrea que se comenzó a construir en 1908 y finalizo en 1915 hasta Las Lomitas para continuar posteriormente en una segunda etapa hasta que se completaron los trabajos hasta EmbarcaciónConsigno que fue en 19’05 cuando en la zona próxima al rio Paraguay comenzaron a llegar los materiales para el empremdimiento que fue dirigido por los ingenieros Faure y Juárez mencionando también que en 1915 se ejecuto la construcción del edificio de la estación lo que se visualiza en una de las antiguas baldosas en las que está registrado dicho año.Puntualizo que la gestión del modelo formoseño al que adhiere la comuna a su cargo había logrado que se reactivara el tramo Formosa-Mariano Boedo y que se licitaran los restantes tramos hasta el límite con Salta aunque la llegada del gobierno de Cambiemos hizo que terminara la ilusión de los que pugnan por la implementación del sistema multimodal de transporte integrado por la ruta 81 y el puerto y al que le falta solamente la reactivación del ramal C 25.Jofre reitero que no fue la única obra que el actual gobierno nacional le negó a los formoseños ya que también quedo paralizada la autovía, la duplicación del puente Blanco, la construcción de la avenida de circunvalación y la repavimentación de la ruta 11, situación esta ultima que acaba de convertirse en otro duro golpe para la provincia ya que la licitación que se acaba de lanzar solamente cubre el tramo Santa Fe hasta Resistencia.Graciela Cuye, coordinadora del Museo Ferroviario, celebro que “el ferrocarril sigue viva en la memoria de los formoseños”, y que el museo implica que “estamos conservando la historia”, celebrando que con ello se “valora mucho más todo lo avanzado y transformado”.“La obra forma parte del patrimonio histórico y cultural formoseño, la cual es rescatada y la traemos al presente”, significo, para lamentar que las gestiones hechas por Insfran en reactivar el ramal ferroviario no hayan encontrado eco favorable en el gobierno nacional.Explico que además de juegos interactivos “la próxima etapa es la de ejecutar un centro de interpretación con información digitalizada del archivo municipal y ferroviario, aspirando además incorporar tecnología de realidad virtual. Parte de una ciudad moderna, inclusiva y participativa”.Angélica de Olmedo, recito una emotiva poesía titulada “tan solo silencio” que habla del fin del ferrocarril en la provincia; mientras que Ramón Oscar Genes, maestro de folklore, expuso el valor del sitio para inculcar la cultura local en niños y jóvenes.

ResponderResponder a todosReenviar