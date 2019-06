Insfran defenderá a los formoseños por el trato discriminatorio de Macri

Compartir











Al entregar más de medio centenar (65) de nuevas ambulancias de variada complejidad al sistema de salud de la provincia, el gobernador de Formosa, Gildo Insfran manifestó que seguirá defendiendo a los formoseños por el trato discriminatorio que reciben del presidente de la Nación y que mantendrá esa actitud mientras Mauricio Macri le siga dando la espalda a Formosa.

Sus expresiones –frente al Hospital Interdistrital “Evita”- tienen que ver con la reacción de los medios porteños por sus calificativos hacia el jefe de estado en los últimos actos por no importarle en los hechos el destino de los formoseños por lo que se ironizo desde Buenos Aires por la ” sutileza” de Insfran lo que lo llevo a responderles que , aparte de no considerar esa criticas, lo que hacía era simplemente responder del mismo modo como Macri trata a Formosa y cumpliendo con el mandato que le fue conferido por la ciudadanía en las urnas.

Sostuvo que mantendrá su posición porque el “pueblo formoseño me eligió para representarlo y defenderlo”, advirtiendo que “somos atacados y discriminados por el gobierno nacional, y no podemos permitirlo. Les prometí no arrodillarme ante nadie, solo ante Dios, sepan que no me van a domesticar”.

Puso de relieve la evolución alcanzada en materia de salud no solamente por el clúster sanitario que entornaba el sitio donde se encontraba y en el que están el Hospital de Alta Complejidad, el Hospital Interdistrital Evita, el Hospital Odontológico y los complejos para la Madre y el Niño que están construyéndose sino porque se fortalece lo concerniente a la seguridad, el agua potable, la energía eléctrica, la vivienda y otros aspectos infraestructurales que están íntimamente relacionados con la salud de la población.

Resalto asimismo la trascendencia que adquiere el contar con un Polo Científico y Tecnológico como un hecho ejemplar en el país en un momento de la Argentina en que se desmerece lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, confiando en que se volverá a considerarlo cuando en diciembre asuma un gobierno de tinte nacional y popular.