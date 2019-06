Explican pormenores de tragedia en lancha

Compartir











Mientras continúan con las búsquedas del cuerpo de la mujer que cayó en el Río Paraguay en momentos en que se dirigía a Alberdi en un tour de compras, y siendo lamentable el hecho ocurrido, desde la Defensoría del Pueblo se señaló que se deben adoptar, todas las medidas urgentes y necesarias para que esto no vuelva a repetirse, ya que esta modalidad de transporte absolutamente ilegal, es cotidiana en nuestra ciudad y se lleva a cabo a la vista de todo el mundo, inclusive de las Autoridades de la Prefectura Naval Argentina – Delegación Formosa.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca señaló que hemos remitido un pedido de informes a la Fuerza anteriormente citada, para conocer los pormenores de esta tragedia, puesto que existen diferentes versiones y es inconcebible que desde el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Cabotaje Marino a cargo de Juan Pitoni, se haya señalado que, “el uso de los botes para el traslado de personas ha sido derogado o no está permitido, como así también los botes de motor a explosión, siendo que esto se da de manera diaria y a la vista de todos, por lo que la Comunidad Formoseña se pregunta ¿cuál es la función que tendrían que haber ejercido en materia de prevención las autoridades competentes en esta materia?”, entonces se hace necesario que la Justicia Federal también investigue hasta las últimas consecuencias este hecho y deslinde claramente las responsabilidades penales y civiles.

A su vez, agregó que “Nilda Chaira quien formaba parte del grupo que partió desde Mendoza y relató en el día de ayer en Canal 9 Televida: “Me encuentro muy mal, estoy pidiendo ayuda, muy mal porque no encontramos a mi cuñada. La están buscando pero no la encuentran”.”Llegamos a Formosa, donde es Alberdi, nos llevan los remiseros a un puerto que es ilegal. En la primera lancha salieron 18 personas y ellos salieron bien. Donde estuvimos nosotros, 12 personas, íbamos bien hasta mitad del río y vino otro lanchero y nos dijo que haríamos trasbordo y ahí es donde. Al parecer, los lancheros iban corriendo carrera cuando ocurrió el hecho”.

“Cuando se acercaron los otros hombres, mis compañeros salieron en otra lancha y yo me quedé en otra lancha y seguimos, y el hombre seguía por detrás como que nos quería ganar, pasarnos. Con la primera oleada se salvaron pero en el segundo se dio vuelta entera la canoa y grité se están ahogando, que diéramos vuelta para ayudar”.“Mi cuñada no estaba porque los hombres apenas se salvaron porque ellos también se hundieron, pecharon la canoa para poder salir los hombres entonces, a los hombres los rescatamos a todos pero a mi cuñada no la vimos más”, destacó.Además, indicó: “Esto fue a las 7 de la mañana. Sabíamos que era un cruce ilegal. Volveré a cruzar a Alberdi para poner una denuncia y ver si me ayudan a buscar desde el otro lado. Yo ya había venido antes y nunca nos pasó algo así, por eso fuimos con confianza, jamás pensé que nos pasaría esto. Es el primer viaje de Eugenia”.