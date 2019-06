Comienza el Torneo Confraternidad Docente, la mayor cita del deporte de los educadores

Compartir











Con una esperada ceremonial inaugural prevista para las 19, en el Polideportivo Cincuentenario, se pondrá en marcha este jueves, la edición 2019 de la Confraternidad Docente, una propuesta deportiva que reunirá a maestros y profesores de los niveles inicial, primario y secundario, en una gran justa del deporte. La organización y fiscalización se encuentra a cargo de la Coordinación de Educación Física, organismo perteneciente al Ministerio de Cultura y Educación.

El profesor Héctor Arévalo, titular de la Coordinación, señaló que al acto inaugural, asistirán altos funcionarios de la cartera educativa, representantes de los gremios docentes, directivos de diversos establecimientos educativos, invitados especiales, además de la participación de los equipos y sus respectivas hinchadas. Las disciplinas en que competirán son voleibol y fútbol, en las ramas varones y mujeres.

De esta manera comienza esta cita deportiva, muy aguardada por los docentes, con partidos que se cumplirán en los polideportivos de escuelas y colegios. La Confraternidad Docente, estará culminando en el mes de septiembre, en coincidencia con el Día del Maestro que se celebra el 11, y el Día del Profesor el 17, en esa oportunidad se entregaran los premios a los mejores clasificados.

En la jornada de este jueves, los primeros partidos de voleibol a jugarse en las dos canchas que serán habilitadas en el Cincuentenario, son estos: JIN 7 vs. EPEP Nº 1 (Zona A-Femenino), EPEP 19/124/396 vs. EPEP Nº 378 (Zona C Femenino), EPEP 501/435/545 vs. EPEP 524/516 (Zona D Femenino) y EPEP 19/124/396 vs. EPEP 501/434/545 (Zona B Masculino). La siguiente fecha se cumplirá el miércoles 12.

La Coordinación ha dispuesto el despliegue de la totalidad de los profesores y auxiliares, a fin de cuidar todos los aspectos organizativos y de fiscalización de esta verdadera fiesta del deporte, donde los protagonistas excluyentes serán los educadores de los niveles inicial, primario y secundario. El apoyo del gobierno del doctor Gildo Insfrán, por intermedio del Ministerio de Cultura y Educación, garantiza el camino al éxito de esta feliz iniciativa.