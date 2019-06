INSFRAN TRATA DE MITIGAR CON MEDIDAS POLITICAS EL SUFRIMIENTO DE LA GENTE

Compartir











En ocasión de visitar localidades del sur provincial para inaugurar obras, el doctor Gildo Insfran manifestó que reconoce el sufrimiento de la gente como consecuencia de las medidas económicas y la modalidad de gestión del gobierno nacional y por lo tanto tratara de mitigarlo con medidas políticas.

También el trance por el que atraviesan las familias damnificadas como consecuencia de las repetidas lluvias y la crecida y desborde de los ríos jurisdiccionales confiando en que se acentúe el mejoramiento del tiempo de modo tal de poder comenzar a poner en condiciones los caminos y las calles afectados.

Sobre este particular considera dañina la actitud de la oposición a la que califica como cínica porque recorre y critica por el estado de esas vías en mal estado para explicar que “nosotros podemos hacer muchas cosas; pero hasta ahora lo que no pudimos doblegar es a lo que la naturaleza impone”.

En cuanto a la aflicción de los habitantes, sobre todo los que conforman la franja social más vulnerables a causa de las políticas nacionales, tranquilizo y procuro alentar ese alivio haciéndoles notar que “ya falta menos” por su confianza en que a partir del 10 de diciembre próximo habrá un nuevo gobierno a nivel nacional que será de tinte nacional y popular.

OPERATIVOS DE DESUNION

Expreso que por esa circunstancia la dirigencia opositora está desesperada y no ya no saben qué actitud adoptar para tratar que haya una confrontación entre los formoseños y que hay organizaciones de inteligencia que estan trabajando para que esa situación divisionista ocurra en vísperas de los comicios del 16 de julio.

“Nosotros no necesitamos de esos mecanismos porque siempre les hemos hablado de frente y por lo tanto les pido que no les crean porque no nos van a hacer pelear y no vamos permitir que elementos foráneos vengan a nuestra casa y tengan el tupe de hacernos pelear”, indico.

Sobre todo, aludió a las operaciones a través de las redes sociales que afectan a las instituciones entre ellas las referidas a la Policía de la provincia pidiéndoles a sus integrantes que no miren al costado para ver que hace el camarada sino adelante para estar alerta acerca del comportamiento de sus enemigos, instándolos a seguir trabajando con tranquilidad y compromiso y mirándose a la cara como lo hace el mismo frente al pueblo formoseño ante las repetidas campañas de desprestigios.

Volvió a clarificar que ” aquí en Formosa no votan los porteños porque los que elige son los formoseños”.

Sin dudas acerca de un nuevo triunfo peronista en Formosa, hizo una precisión respecto de lo que se debe tener en cuenta para el 16 de junio a la hora de sufragar: existe un solo proyecto que es el modelo formoseño; un solo color, el azul de las boletas y un solo conductor.

CAMINOS Y CALLES

En otro orden, se manifestó aliviado porque observa que están mejorando las condiciones del tiempo ” y esa circunstancia nos dará tregua para poder aliviar la emergencia de quienes fueron damnificados por las torrenciales lluvias y la creciente y desborde de los rios jurisdiccionales.

En ese sentido, se mostró contrariado por la actitud cínica de la dirigencia de la oposición que recorre las calles y rutas para hacerse eco de su estado de deterioro tras los efectos de dichos fenómenos.

El gobernador prometió que una vez que se vuelva a la normalidad climática y el tiempo lo permita las áreas del estado correspondientes se pondrán a trabajar y a poner en marcha los necesarios para restablecer las condiciones de transitabilidad de calles y rutas para dejarlas como estaban antes y , aun mas, ponerlas en condiciones inmejorables.