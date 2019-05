La justicia ordenó a obra social proveer de una prótesis mamaria a una mujer

Compartir











La Justicia Provincial hizo lugar a una demanda interpuesta ante el Juzgado Civil y Comercial 6 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la doctiora Graciela Patricia Lugo a favor de una beneficiaria del Programa Nacional “Incluir Salud” – Ex Profe, quien, con el patrocinio del Defensor del Pueblo de la Provincia, mediante una Acción de Amparo, exigió al citado Programa que se le provea de una prótesis mamaria, como complemento del tratamiento de un cáncer de mamas.

La provisión de la misma, señaló la Justicia, es necesaria para completar el proceso de reconstrucción mamaria, siendo el último tiempo quirúrgico de la secuela de mastectomía derecha que se le practicó en el año 2016 en el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” de esta Ciudad. El expansor tisular que tiene actualmente, no puede ser tolerado más de un año desde su colocación, cumpliéndose dicho plazo por lo que debe ser extraído para implantar la prótesis definitiva.El accionar del Programa “Incluir Salud” – ex PROFE, resulta manifiestamente contrario al orden jurídico vigente en cuanto adujo que la prestación médica requerida, no se encontraba cubierta, pues cumpliría un fin estético y no curativo.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca, resaltó el acertado criterio de la Magistrada interviniente, quien luego de hacer una valoración de los elementos aportados en el proceso por los litigantes, en base a normativa y antecedentes jurisprudenciales, encontrándose la provisión de prótesis contemplada en el Programa Médico Obligatorio, con cobertura del 100% en caso de ser colocación interna y definitiva, y ante los efectos positivos que tendrán en la reclamante, hizo lugar a lo peticionado. La jueza se apoyó además en lo dictaminado por el Cuerpo Médico Forense de la Provincia de Formosa, considerando que la reconstrucción mamaria, adquiere fundamental importancia para la salud íntegra, la revalorización de su cuerpo y la estabilización de la esfera familiar y social de la amparista. La funcionaria judicial además hizo referencia a lo sostenido por el Cirujano Plástico Fernando Farache, quien afirma “siempre que sea posible, la cirugía reconstructiva, se realiza en el mismo momento que la mastectomía, puesto que está comprobado el efecto positivo que tienen en las pacientes y los beneficios que esto implica al momento de la recuperación”.

Por su parte el Ombudsman Provincial destacó la valoración del derecho y el sentido humanitario que ha tenido la decisión judicial tomada, en total contraste con la desidia y falta de interés por la salud psicofísica de la demandada demostrada por el Programa Nacional Incluir Salud, que resultó nuevamente condenado.