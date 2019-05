“Precios esenciales”: Dispersión de precios y faltantes de productos

Compartir











Con el debut de “Precios Esenciales” que se tendrían que mantener congelados en sus valores los 64 productos durante 6 meses, la Defensoría del Pueblo, llevó a cabo un relevamiento que determinó que a la fecha en nuestro mercado local tenemos en los supermercados de los locales Cáceres y APA, únicamente 33 productos del listado oficial de precios cuidados.

Se señalo que la ubicación de los mismos “se encuentra bien determinada para facilidad de la compra; en el caso de Carrefour, Changomás y Previsora del Paraná, nos encontramos con los 64 productos y donde hemos detectado no solamente “faltantes”, sino también “sustituciones” por otros productos y también elementos con precios más bajos que el Programa Precios Esenciales y que son los de marcas propias de estas grandes superficies.

El Ombudsman José Leonardo Gialluca, señaló que actualmente en nuestro país y donde nuestra provincia no escapa a la realidad que vivimos, existe una gran distorsión de los precios en relación a otros centros como CABA, Córdoba, etc. y encontrándonos que en el NEA posee los valores más altos de todo el país. Por lo que entonces, tenemos que entender que cada empresa pone el precio que quiere o que les parece a los productos que venden. Si bien nos tratan de explicar los economistas que en periodos inflacionario prolongados como el actual se generan “problemas informativos” tanto para quienes venden como para quienes compran, “y que supuestamente los comerciantes no tienen certeza sobre cuál será el valor de reposición de tal o cual producto y por lo tanto, colocan precios al público que no responden a una lógica de costo más utilidad, sino mas bien ponen precios injustificados e irracionales, pues tienen miedo de quedar detrás de la inflación y no poder reponer las mercaderías, entonces aumentan demás, o lo que les parece, y por las dudas”. Gialluca añadió que, por su parte, los consumidores, también por la inflación terminamos perdiendo toda referencia de precios y no sabemos cuando nos están ofreciendo un producto caro o barato. “Es que la volatilidad de precios, le dificulta al comprador recordar y comparar precios, dejándolo sin valores de referencia”. De esta manera, no tenemos información para tomar una decisión, y por ello hemos instalado en nuestro sitio web (www.defensoriaformosa.gob.ar) los listados de Precios Esenciales que nos ofrecen en nuestro mercado local y para ello, con un solo clic y a través de un simple celular, “podremos observar todos los productos y precios de este Programa lanzado por el Gobierno Nacional”;y que nos permiten observar las diferencias existentes dentro de nuestra misma ciudad según el comercio que se elija para adquirir los alimentos y ni que hablar de los contrastes que existen con los precios en Capital Federal, donde los alimentos se consiguen hasta un 25% más baratos que en el Norte Argentino y si bien siempre existió la distorsión a lo largo y a lo ancho del país, desde la Defensoría del Pueblo denunciaron que ahora este problema se ha profundizado como consecuencia de la fuerte inflación, la especulación y las cartelizaciones existentes, agravándose todo esto por la ausencia total del Estado Nacional que deja que las empresas privadas fijen libremente y a su placer los precios que quieren cobrar, obteniendo de esta manera ganancias vergonzosas, frente a salarios que pierden día a día su capacidad adquisitiva.