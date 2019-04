Varios frentes de trabajo y asistencia a través del Comando de Emergencia

Compartir











Desde el Comando de Emergencia Provincial su titular, el ministro de Gobierno, Jorge Abel González, expuso pormenores del plan de contingencia activado para asistir a pobladores afectados por desbordes de los ríos Paraguay y desplazamiento de las aguas del rio Pilcomayo.

Expuso en principio a la situación en Clorinda donde junto al jefe comunal Manuel Celauro estuvo monitoreando los sitios donde familias han sido relocalizadas temporariamente a partir de la crecida del rio Paraguay.

Aludió a la tarea articulada con el municipio local en todo el plan de contingencia, para lo cual distintas áreas de gobierno confluyen en la asistencia integral a las familias damnificadas. “Clorinda es una ciudad donde cíclicamente pasa por este tipo de contexto de inundación ante la crecida del rio Paraguay”, afirmo, marcando la “particularidad de este año es que se produjeron crecidas importantes en muy corto lapso de tiempo producto de lluvias muy importantes en la cuenca superior del rio. Esto genero una enorme preocupación, aunque por fortuna estamos en un estado de aguas estacionadas y en bajante”.

Refirió por otra parte a tareas vinculadas a mitigar el impacto en nuestro territorio de las aguas del rio Pilcomayo que escurre por vastas regiones y recrecen el bañado La Estrella y ese pico de crecida genera algunos problemas a lo largo de su desplazamiento hacia el este. “Las labores se centran con los diferentes municipios de cada región a medida que se produce el escurrimiento de las aguas, y en este momento trabajamos con las comunas de Pozo del Tigre y Estanislao del Capo para asistir a familias de colonias como Palma Mota, Las Choyas, entre otros parajes cercanos”, puntualizo.

Aludió a que días atrás las tareas se centraron en la zona de Las Lomitas donde se produjo una lluvia extraordinaria en pocas horas y se generaron dificultades. Aquí advirtió que “en esa región fuimos objeto de operaciones de inteligencia para generar caos y temor a través de las redes sociales, como la rotura de la compuerta de la ruta 28 que generaría grandes inundaciones y fotos falsas circulando, de ahí que acudimos a la justicia para que se investigue el delito de intimación publica prevista en el artículo 211 del Código Penal”.

En Clorinda

Por su parte, el intendente clorindense Manuel Celauro expuso el escenario algo mejor respecto a semanas atrás con un rio Paraguay en bajante, sin embargo expuso que llego a casi 7,40 metros, altura que “genera que el 90% de las familias asentadas fuera del anillo de defensas se vean afectadas”.

“Implica un movimiento superior a las 3500 personas que deben abandonar sus hogares. A esto debemos sumarle las familias provenientes de Nanawa y Beterete Cue, llegamos a las 4000 personas desplazadas de sus hogares a la que estamos asistiendo”, describió.

Incluso aludió a que un colegio paraguayo, el “Carlos Antonio López” está funcionando en un sitio acondicionado al efecto sobre el kilometro 3 del barrio 25 de Mayo.

“Cada familia está siendo asistida integralmente, sobre todo en materia de salud y lo social, una cobertura en todo sentido para contenerlos en este momento difícil que les toca pasar y que no es nada agradable”, indico, dejando en claro que “las precisas directivas dadas por el gobernador Gildo Insfran en no hacer distingos de ninguna naturaleza, y no es de ahora sino de siempre, cobijar a todos por igual en esta situación como sucede con las familias paraguayas”.

“Hay un valioso reconocimiento en el país hermano sobre esta mano solidaria que encuentran sus connacionales en territorio formoseño, aprecian incluso esta defensa de más de 25 kilómetros que protegen a la ciudad de Clorinda”, sostuvo concluyente.