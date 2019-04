En el seno del PJ presentaron 115 sub-lemas estimando que quedaran solo 55 habilitados

Compartir











Desde el equipo de asesores legales del peronismo provincial, el doctor Lorenzo Booman ratificó que el Partido Justicialista presentó la una alianza que tramita como sub lema a la alianza Frente de la Victoria con 22 partidos e incluido PJ totalizan 23. Aclaró que totalizan 115 sub lemas que están actualmente con pedido de reconocimiento. En ese sentido, estimo que de acuerdo a los cálculos “le corresponderían al Partido Justicialista 55 sub lemas” y esperan que el Tribunal Electoral Permanente determine esa cantidad ya que sobre los cálculos que hicieron de acuerdo a la Ley de Lemas esa sería la cantidad correspondiente.

Booman explicó que una vez presentadas las candidaturas el Tribunal los intima a readecuar las cantidades a lo que determina la Ley. Al respecto señaló “esa intimación llega a los apoderados de los partidos y éstos a su vez piden las instrucciones políticas pertinentes y se hace la readecuación tratando de que la mayor cantidad de compañeros tengan la participación.”

Hizo referencia a que también se presentó una alianza en el Frente Amplio Cambiemos que estaría integrada por algunos partidos que están en condiciones de hacerlo, y un partido vecinal de la ciudad de Formosa y la reserva de unos partidos en vías de reconocimiento.

Booman puntualizó que se encuentran esperando en primer lugar el reconocimiento de los sub lemas y las Alianzas, por parte del Tribunal Electoral Permanente, significando que “al reconocerse las Alianzas se determina la cantidad de sub lemas correspondientes a cada partido o confederación participante.”

Finalmente recordó que el próximo plazo es el 12 de mayo que es para la presentación de candidatos