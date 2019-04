Para usuarios “carece de valor” promesa nacional de no aumentar la luz este año

Compartir











La Defensoría del Pueblo recibió más de 700 consultas entre las que se cuentan 289 personales y 422 realizadas por WhatsApp, por parte de usuarios de la empresa REFSA que acudieron a verificar sus facturaciones, dado los elevados montos que registran las boletas del servicio.

En dicho contexto, pudo constatarse el “alto impacto del tarifazo aplicado desde la Secretaria de Energía de Nación y CAMMESA”, en otros casos la vigencia de la Resolución Nº 366/18 “agravó los montos a pagar, en algunos usuarios los cambios de hábitos hicieron que el consumo se disparara, a lo que se suma al incremento del 38% de Nación, que no ha sido eliminado ni congelado, y se continuará aplicando,más el 21% sobre lo facturado que impone el Gobierno Nacional en concepto de IVA”.

Se observaron también situaciones que ameritan una verificación del registro y asiento del consumo que realiza REFSA, lo cual se hará con la cooperación del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) al cual se remitirán los antecedentes correspondientes. Durante la ardua jornada de trabajo la Defensoría dispuso de una veintena de profesionales que atendieron personalizadamente a cada usuario y fue precisamente en el curso de dichas atenciones que se conoció el llamado “Plan Otoño” del Gobierno Nacional, mediante el cual se anunció que no habrá más aumentos en la energía para el corriente año. En este sentido los “fastidiados usuarios expresaron que no basta con que el presidente anuncie que no aplicará más aumentos este año, dado que el que ya dispuso, del 55% (dejando vigente el 38%), es inaguantable para la economía de los hogares formoseños.

“Lo que debería hacer, subrayaron la mayoría, es volver al costo de diciembre del año 2018, el cual de por sí ya era elevado y a duras penas se podían pagar las facturas. Todos los consultados afirmaron “descreer de las promesas de no más aumentos en las tarifas de energía” recordando que fue una de las promesas de campaña el “no autorizar tarifazos de energía” y desde diciembre de 2015 hasta la fecha el costo del servicio se incrementó en más de 2.600%”.

También se indico que “en el 100% de los casos consideraron que los aumentos no tuvieron en cuenta las posibilidades económicas de los usuarios del norte argentino y que un servicio público no es algo de lo que se pueda prescindir dado que tenerlo no es un lujo sino una necesidad”.

Por último, los comerciantes que se acercaron señalaron que “en Formosa, no existen o no llegan los Precios Cuidados y que ahora el congelamiento de 60 productos esenciales de la canasta de alimentos, será de muy difícil aplicación puesto que los fabricantes y proveedores de alimentos nos envían precios ya con aumentos que fueron fijados con anterioridad a estos anuncios, por lo que encontrándose ausente el Gobierno Nacional y no controlando, ni teniendo capacidad para hacerlo, las grandes empresas continuarán elevando los precios, a lo que se le suman las remarcaciones que con fuerte especulación ya han concretado”.