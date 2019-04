Con los cortes de rutas pretenden “desgastar” al Gobierno provincial

Compartir











El intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, alertó que desde la oposición local “buscan culpar a la provincia y a la empresa REFSA por el tarifazo eléctrico cuando todos sabemos que los precios los pone la Nación, es decir, el presidente Mauricio Macri”.

Expuso que se trata de una “provocadora e irritante estrategia electoral”, señalando que los cortes sobre la ruta nacional 86 tiene a “dirigentes políticos de la oposición en la provincia, del espacio Cambiemos alentando este tipo acción”.

Considera “vergonzosa” esta maniobra, señalando que “cada elección se define en el campo político por el balance que hace el pueblo de una gestión o lo que el candidato propone, apelar a esta estrategia afectando a miles de ciudadanos con falacias es muy bajo”.

Lamentó en ese sentido que “las delegaciones de los niños de Laguna Blanca y de Naineck no pudieron asistir a la ciudad capital a hacer su compromiso cívico en el acto de conmemoración de la fundación de Formosa. Tenían el desfile y no pudieron acudir porque dirigentes de Cambiemos no permitieron que el colectivo de los chicos pase el corte”.

Reprochó que echaron por tierra con “el orgullo, la ansiedad y la ilusión de estos niños que con muchos méritos han alcanzado portar las banderas de ceremonia de los 4° grados de las distintas escuelas; iba a ser un día histórico para ellos y sin embargo les cortaron la ilusión”, reprendió.

“Es muy vergonzoso lo que están haciendo porque esto tiene una intencionalidad política que es desgastar al Gobierno provincial, cuando todos sabemos que los tarifazos son medidas económicas nacionales, las cuales se realizan en todo el país y nos afectan a todos, a todas las provincias de Argentina”.

Aseveró Lemos que “en el caso puntual de la tarifa eléctrica, se trata de una medida tomada por la Secretaría de Energía de la Nación, poniendo el precio de referencia del cuadro tarifario actual”.

“Este martes tuvimos una reunión con el gerente de REFSA, Benjamín Villalba, que se hizo primero en el Concejo Deliberante y después nos trasladamos a una escuela enfrente porque era mucha la gente que se acercó al encuentro para informarse mejor sobre el cuadro tarifario nacional y su incremento desde 2015 a la fecha”, expuso el jefe comunal lagunense.

Asimismo, previno diciendo que “seguirá peor el tema de los tarifazos porque en mayo tendremos un aumento más y para agosto está previsto el otro incremento. Mucho más va a ser el impacto y lo que va a provocar en el bolsillo de nuestra gente, estamos preocupados por todo esto”.

