Como “robo energético” definen los tarifazos nacionales a la luz

Frente al corte de la ruta nacional 86 por vecinos de la localidad de Buena Vista, quienes se encontraban en un total de más de un centenar de personas, atendiendo las explicaciones de dos ingenieros de la empresa REFSA en el salón de la Municipalidad del lugar, ante el incremento en los montos de las facturas de energía eléctrica, cuando aproximadamente en horas del mediodía del día viernes, la mitad se levantó y fue directamente a cortar totalmente la traza nacional.

Advirtió que esta decisión impidiendo totalmente la circulación de personas y vehículos, se ve agravado por no existir caminos alternativos y por la imposibilidad de utilizar las banquinas ya que las mismas se encuentran en pésimo estado por las últimas lluvias, lo que recrea una zona de altísimo riesgo para todas las personas que se encuentran en el lugar, donde se hayan presentes personal de Gendarmería Nacional del Escuadrón XVI Clorinda a cargo del comandante Cristian Ariel Robles, habiendo ya tomado intervención la Justicia Federal competente, encontrándose de turno la Fiscalía Federal a cargo de la Dra. Marisa Vázquez.

Desde la Defensoría del Pueblo, se rechazó con énfasis la decisión de los vecinos en primer término de proceder a cometer un delito tipificado en el Código Penal y por el cual Gendarmería Nacional, los va a individualizar y luego serán citados a declarar ante el Juez Federal Subrogante Ricardo Carabajal, por hechos que además perjudican literalmente derechos de terceras personas que necesitan circular por la ruta 86.

Por otra parte, se ofreció desde el Organismo de la Constitución, todos los medios necesarios, para que los usuarios puedan cumplir con sus obligaciones que poseen con la distribuidora REFSA. Gialluca señaló que “lo que nadie dice y parece que todos se olvidan es que los aumentos en la generación y el transporte fueron y son impuestos y decididos por el Gobierno Nacional de Mauricio Macri y que actualmente tenemos una acción de amparo contra la última Resolución 366/18 de la Secretaría de Energía de Nación y donde hemos pedido la inconstitucionalidad y nulidad del incremento del 55% que todavía no impacta en todas las facturas de lleno, proceso este que está a cargo de la Jueza Zunilda Nierempeger de la Ciudad de Resistencia Provincia del Chaco, por apartamiento del Juez Federal Subrogante de Formosa”.

Ahora bien, lo que los usuarios de toda la provincia están recibiendo son las facturaciones de los consumos de los meses de diciembre 2018, enero 2019 y días de febrero del corriente año, épocas en los que, por las altas temperaturas, todos usamos más equipos de refrigeración y a esto le tenemos que sumar que, “únicamente 12 o 15 días están siendo cobrados con el nuevo cuadro tarifario, los meses restantes todavía poseen precios de energía que ya no existen”. Entonces, no existe sobrefacturación, lo que sí existe son aumentos inconstitucionales e irracionales en el precio de la energía eléctrica que autorizó la Secretaría de Energía de Nación y que cobra monopólicamente CAMESSA y TRASNEA, donde REFSA debe pagarle todos los meses para evitar mayores intereses y otros inconvenientes. Se recordó a los usuarios que la Empresa está dando posibilidades de pagos en cuotas, de adelantos de pago, sin intereses y que esta problemática lamentablemente se da a nivel nacional. Tenemos que hacer, “solamente un ejercicio burdo para darnos cuenta de que todos los precios de los servicios públicos esenciales, alimentos, medicamentos, etc, están fuera del alcance de los usuarios y consumidores”; este consiste en determinar que si por día consumimos $100 de energía eléctrica, en 60 días tendremos que pagarle a REFSA la suma de $6.000, ahora los grupos familiares están consumiendo por encima de esos montos diarios, y por el alto precio de la energía tenemos facturas de $4.000, $5.000 y más pesos sucesivamente, y ni hablar de los comerciantes o PyMEs que directamente no pueden pagar sus facturas de luz y menos aún trasladar los costos a los productos porque nadie se los compra. Entonces, se deben deslindar responsabilidades y desde esta Institución apostamos a que la Justicia Federal nos de la razón y esperar que el Gobierno Nacional no salga con ningún Decreto autorizando nuevas subas o dejando sin efecto leyes a favor de la gente como ya lo hizo el actual Gobierno Nacional. Sin ir más lejos, en el Congreso de la Nación ayer, los Diputados Radicales y de Cambiemos – Pro no acompañaron el Proyecto contra las subas de las tarifas y han clausurado las Comisiones de Trabajo y de esta forma, el Gobierno Nacional continúa profundizando esta estafa energética y ha creado la idea de una profunda crisis en el sector para declarar la emergencia energética en diciembre del 2015 y a partir de allí todos los aumentos no respetaron nunca los principios rectores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces debemos saber diferenciar a quien le vamos a reclamar, “porque no puede ser que actualmente la gente no pueda pagar sus facturas de luz, porque las tarifas están dolarizadas, que no pueda comprarse los alimentos y los medicamentos porque tenemos un Estado Nacional ausente, es insoportable que aumente la pobreza, el desempleo y que la actividad económica este muerta en todo el País, mientras tanto el Presidente de la Nación lo único que nos dice es que estamos en el camino correcto, por eso queremos que los funcionarios nacionales de Formosa vayan a explicarle a la gente de Buena Vista porque la energía eléctrica tiene este precio y también que les digan cual es el camino correcto del que ellos hablan.

Por último, tenemos que aclarar una vez más que las sospechas y falsas noticias que se instalan en nuestra Comunidad en cuanto a la forma o modo de facturación son solamente eso ya que existen usuarios que creenque “se esta facturando por periodos que aún no transcurrieron”, queremos aclarar nuevamente a la ciudadanía que el consumo que se factura, independientemente de la fecha de vencimiento consignada en las mismas, se corresponde con la época de la lectura registrada en los recuadros “lectura anterior” y “lectura actual”; que están insertas en un recuadro ubicado en la parte superior de cada volante de pago y reflejan los kwh que se consumieron en un periodo de 60, 61 o 62 días.Razón por la cual, sugerimos a los usuarios para su mayor tranquilidad, que además de controlar las épocas de lectura reflejadas en sus facturas, adopten la sana costumbre de verificar regularmente sus medidores para asegurarse de que exista correspondencia entre el consumo que figura en sus facturas y el que arroja su equipo de medición y, con ello, también efectivizar el control sobre la distribuidora.

Por otro lado, a fin de evitar inconvenientes y suspensiones del suministro, recordamos que, al momento de abonar sus facturas, se aseguren de que están pagando la cuota correcta, es decir, la del vencimiento más próximo, pues hemos tenido varios casos en que se han abonado fechas posteriores.