Tras aprobarse Ley de Paridad de Género, celebran la “decisión política” de Insfrán

La secretaria de la Mujer, licenciada Angélica García, valoró que la aprobación por parte de la Legislatura de la Ley de Paridad de Género en cargos legislativos provinciales y municipales “nos reivindica” ya que “la decisión política del gobernador Gildo Insfrán es ratificar y valorar todo el protagonismo alcanzado por las mujeres en la provincia de Formosa”.

“Estoy feliz, fue un día histórico –declaró emocionada la funcionaria-. Somos parte de una página de la historia de nuestra provincia. Lo que sucedió hay que destacarlo porque se sancionó la Ley de Paridad de Género que lleva el número de 1679”.

Remarcó que “esta Ley de Paridad de Género es una decisión política de nuestro Gobernador, el compañero Gildo Insfrán, de presentar ante la Honorable Cámara de Diputados el proyecto de ley”.

“Esto nos reivindica a las mujeres porque esta decisión política es ratificar y valorar todo el protagonismo alcanzado por las mujeres en la provincia de Formosa”, subrayó, enfatizando que “estamos demostrando con capacidad el trabajo que llevamos a cabo en cualquier ámbito, ya sea el público o el privado, desde los distintos lugares en los que nos desempeñamos, como referentes sociales o políticas, económicas o de asociaciones civiles sin fines de lucro, etcétera”.

“Se trata de la mujer presente en la historia de Formosa, con un protagonismo sostenido en el tiempo”, significó la secretaria de la Mujer, remarcando que “nuestro Gobernador toma la decisión política y para nosotras, cuando hablamos de que nos sentimos reivindicadas, es porque hay una ratificación que el Gobernador hace del protagonismo y del trabajo comprometido y sostenido en el tiempo de todas las mujeres”.

Valoró en ese marco la creación de la secretaría de la Mujer en la órbita del Poder Ejecutivo Provincial (PEP), otra decisión política y estratégica del primer mandatario formoseño, “algo impensado para su época”, resaltó la titular de ese organismo, uno de los pocos del país con rango de ministerio.

Espacio en expansión

“Si hay algo que destacar es cómo el doctor Insfrán fue dando ese espacio que íbamos pidiendo las mujeres y él nunca dejó de reconocer y de ratificar el valor que tienen las mujeres, primero, en el Modelo Formoseño ya designándonos como guardianas del mismo, de un modelo inclusivo, con la amplitud para que todos nos sintamos incluidos, donde demostramos la capacidad para desempeñarnos en cualquier lugar que nos toca, y además con el cupo en su momento y hoy la paridad”, acentuó la licenciada García.

En tal sentido, hizo notar que “estamos hablando de la paridad de los cargos electivos legislativos en forma alternada, es decir, es uno y uno. Si el primero es un varón, la segunda es una mujer y si la primera es una mujer, el segundo es un varón, pero lo que no permite esta ley es que haya dos personas del mismo género de forma consecutiva”.

“Esta ley es tan clara que dispone que los partidos políticos respeten esta paridad en forma intercalada y consecutiva desde la primera candidatura titular hasta la última suplente, de modo que no puede haber nunca dos personas del mismo género de forma consecutiva”, puso de relieve la secretaria de la Mujer, resaltando que “también está plasmada en la Ley 1679 que no será oficializada ninguna lista que no cumpla con este requisito”, concluyó.