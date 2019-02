Ibáñez dijo que mantiene reuniones con gremios por mejora salarial de estatales

Compartir











El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, manifestó que se trabaja con los representantes gremiales para definir una recomposición salarial para los empleados estatales, remarcando a su vez que el Estado provincial es quien se hace cargo de continuar con los programas y planes sociales que recortó o eliminó el Gobierno Nacional.

“Estamos dialogando, creo inclusive que hay compañeros sindicalistas que lo han hecho público, como lo hacemos siempre, mostrando nuestros números, viendo la realidad, viendo alternativas y posibilidades, cerrando la cuenta del ejercicio del año anterior, con un resultado que el gobernador Gildo Insfrán tiene la obligación constitucional de dar el 1° de marzo en la Legislatura, ahí vamos a ver los números de todo el año pasado”, expuso el funcionario.

Precisó que “estamos trabajando para ver alternativas que se puedan dar, pensando siempre en que realmente la familia estatal no pasa un buen momento, no lo puede pasar, como no lo pasa ningún argentino. Es una obligación que tenemos con los estatales, pero también con el resto de la sociedad”.

“Todo esto hace que el Estado tenga un esfuerzo presupuestario muy grande. Es decir que hay que balancear todas estas cosas para poder otorgar un aumento, que tengan siempre la seguridad de que sea un número dado con responsabilidad que van a poder seguir percibiendo el último día hábil del mes en nuestra provincia todos los agentes pasivos (jubilados y pensionados) y los activos”, subrayó finalmente.