Piden mecanismos para evitar más paros de Crucero del Sur

Compartir











La Defensoría del Pueblo, solicitó formalmente a la empresa “Crucero del Sur Agrupación,” que prevea mecanismos tendientes a evitar que sus operarios lleguen a la materialización de medidas de fuerza.

Desde el Organismo de la Constitución, su titular José Leonardo Gialluca, señaló que es reiterativa la situación de amenaza de medida de fuera e incluso la concreción de las mismas, dado que la transportista no cumple con las obligaciones laborales hacia sus dependientes. En éste sentido, el funcionario destacó que bueno sería que la empresa, habida cuenta de que forma parte de un conglomerado económico de los más grandes del país, adopte con suficiente antelación los recaudos financieros necesarios para afrontar las obligaciones laborales que le son inherentes, pues parece

poco serio que los usuarios tengan que estar en vilo mes a mes a ver si se cumplen o no con tales prestaciones, puesto que si ello no sucede llega el paro, dejando a decena de miles de formoseños sin un servicio público esencial.

“Esto parece poco serio, -afirmó el Ombudsman local- y consideramos que la empresa transportista es la principal responsable de la situación, por cuanto es la que incumple para con sus empleados.

Por otra parte, desde la Secretaría Letrado del Organismo de la Constitución, José Porfirio García, destacó que Crucero del Sur es pasible de ser causante de la rescisión del Contrato de Concesión lo cual ocurriría por su exclusiva culpa, dado que el principal incumplimiento es la “no prestación del servicio” y cuando ello es imputable a la transportista la normativa es clara, se le aplican sanciones y la más severa de ellas es la denuncia del contrato extremo éste ya la Defensoría ha solicitado

sea tenido en cuenta, oportunamente.”