Ibáñez acentúo decisión del gobernador en subsidiar boleto urbano a 60 mil formoseños

El ministro de Economía, Jorge Ibáñez, puso en valor la decisión del gobernador Gildo Insfran en subsidiar el boleto del transporte urbano de pasajeros en la ciudad capital, que entiende significa en concreto beneficiar a unos 60 mil formoseños que utilizan el servicio.

“El Poder Ejecutivo Nacional saco este beneficio en todo el país. Dejo vigente un subsidio solo para el transporte inter-jurisdiccional”, explico, restándole garantía a los mecanismos que se anuncio a nivel nacional para suplantar el beneficio.

Ibáñez sostuvo que “se dejo de recibir una suma muy importante, y ante la imposibilidad del municipio de afrontar el subsidio, que llevaba a que se tuviera, cuanto menos duplicar el pasaje del boleto, de cubrir el aporte que se cerceno”.

Recordó que este “fue un tema de mucha discusión con el gobierno nacional antes de la aprobación del presupuesto, porque este subsidio que tenía como fuente de financiamiento una parte del impuesto al combustible. Es decir la remisión se daba de forma automática y directa a las provincias, de la misma manera a los municipios y empresas”. Explico que “todo este proceso se auditaba y rendía al área de Transporte nacional, y funciono muy bien durante muchos años”.

Ibáñez afirmo que “el gobierno nacional saca esta asignación específica y directa, y nos dice que vamos a percibir recursos para hacer frente a esto que se elimino a partir de nuevos impuestos o incrementos de algunos ya vigentes”. Abundo sobre el particular que “esto no es tan así, porque fíjense que el presupuesto nacional 2018 preveía 26.5 mil millones de pesos para subsidiar el transporte de pasajeros en la Argentina. El presupuesto 2019 fija solo 6500 millones de pesos, y de ese total $5000 millones es para las provincias que no tienen tarjeta SUBE, que casualmente son jurisdicciones grandes como Córdoba y Santa Fe”.

“Entonces Formosa –clarifico- es una de las varias provincias donde debe distribuirse esos 1500 millones de pesos que no sabemos cómo se distribuirán. De $26.500 millones a $1500 millones hay una poda tremenda, o sea que no hay otra forma que sea el estado provincial quien subsidie”.

En cuanto al aumento de la recaudación a partir de nuevos aumentos o aumentos de los tributos ya existentes, considero como una “cuestión aleatoria”. Advierte que “con la recesión económica, decirle a las provincias que vamos a recaudar más, es cuanto menos poco probable”.

“Uno se pregunta; para que eliminaron algo que funcionaba muy bien?; pero nos dicen que sería una imposición del Fondo Monetario Internacional”, revelo.

Sostuvo que “la provincia se está haciendo cargo de sostener muchos recortes nacionales en la medida de sus posibilidades. No solo hubo poda en el subsidio al transporte de pasajeros, sino que lo mismo sucedió con el Fondo Sojero, pero desaparece para las provincias y municipios, lo que se recauda queda para el Tesoro Nacional, y en este caso también se argumenta que las provincias recibirán más asignaciones por recaudaciones futuras de impuestos”.

Fue categórico: “Son políticas que no compartimos y nuestros legisladores nacionales han dejado expresamente asentado esta posición”.

Beneficio a unos 60 mil formoseños

Dijo que el intendente capitalino, Jorge Jofre les manifestó que este compromiso dispuesto por el titular del Poder Ejecutivo Provincial permitirá que “el pasaje sea menor a los $20. Este subsidio que es exclusivamente aplicable al servicio de transporte urbano se remitirá todos los meses a la comuna y ellos transferirán a la empresa, y el municipio nos rendirá mes a mes”. “Hay un piso de un millón de cortes de boletos por mes, que entendemos se incrementara a 1.5 o 1.6 millones con el inicio de clases. Esto significa que unos 60 mil formoseños utilizan el servicio público de transporte de pasajeros, a quienes en concreto la provincia les subsidia el boleto”, clarifico finalmente.