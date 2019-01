Residentes del HAC destacan la formación académica del nosocomio

Compartir











El Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón”, es un centro formador de reconocido prestigio nacional e internacional, basado en las competencias profesionales, solidaridad, espíritu de servicio responsable y ética. Las características asistenciales, docentes y de investigaciónloconvierte en uno de los hospitales más avanzados en el desarrollo de los objetivos propuestos por las diferentes especialidades.

Actualmente el HAC cuenta con un total de 11 residencias: Medicina Interna, Cardiología, Terapia Intensiva Adultos, Diagnóstico por Imágenes, Endocrinología, Neurología Clínica con Orientación Pediátrica, Infectología, Kinesiología, Cirugía General,Postbásica de Terapia Intensiva Pediátrica y Cuidados Paliativos.

Ser residente es un camino difícil, que requiere mucho esfuerzo y dedicación. Pero es una etapa necesaria en la carrera a la especialización cuyo único objetivo es aprender. En esta etapa se une el trabajo asistencial con la preocupación académica, se pasa muchas horas fuera del hogar y más de una vez hay que dejar de lado actividades de recreación. Se aprende a trabajar en equipo, compartir ideas, escuchar a los colegas de mayor trayectoria, intentar superar todas las situaciones difíciles, respetar al prójimo, transmitir experiencias. Todo es parte del sacrificio necesario para que día a día se puedan adquirir las competencias necesarias para ser referentes en esta materia.

En este sentido los Residentes de distintas especialidades dieron testimonio sobre su formación en el nosocomio:

Renzo Bareiro, Residente de Diagnóstico por Imagen de primer año, comento: “Mi experiencia dentro del HAC es muy grata, me siento feliz de poder pertenecer a este servicio y poder compartir con mis compañeros, y todo el equipo de trabajo en general. El área donde me especializo cuenta con tecnología de punta,donde destaco el Tomógrafo de múltiples cortes y el Resonador 1.5 único en la provincia y uno de los mejores en la zona. Diagnóstico por Imagen es un servicio muy completo, por eso los invito a sumarse y formar parte del equipo, la experiencia es muy linda se aprende un montón día a día y es una buena opción realizar la residencia en este hospital”.

Por su parte el Residente de segundo año de Cardiología, Villalba Cesar expreso: “Vine buscando la residencia de cardiología ya que es lo que siempre quise hacer y me encontré con un servicio muy completo. Mi formación es multidisciplinaria, en este centro aparte de encontrar buena gente, estoy desarrollando distintas habilidades en los servicios como cardiología clínica, cirugía cardiovascular, hemodinamia que cuentan con una alta demanda de pacientes. El HAC es un lugar muy bueno para formarse y que te envía hacia el futuro porque además contamos con distintos fellow para poder después desempeñarse en lo que uno quiere, en lo que más desea. Por eso los invitamos, los esperamos ya que tenemos un grupo bien formado, esperando que se sumen más profesionales”.

También,Romero José Pablo (Chaco), jefe de residentes de Cardiología agrego: “Vine este año al hospital, desconocía de la magnitud del HAC, quedé asombrado por el servicio de alta complejidad con el que me encontré. La residencia es muy completa, hay una buena formación con médicos muy bien especializados.Este año forme parte de Ecocardiografía, haciendo un curso a distancia el cual me abre nuevas expectativas en los conocimientos de la medicina y me permite abarcar la cardiología ampliamente”.

La Residente de Infectologia, Liz Scheir dijo: “Soy paraguaya me mude con toda mi familia a la ciudad.Soy mamá y es muy lindo estar acá, saber que puedo ser especialista y tener el apoyo de toda la familia que es el HAC. Poder cumplir con mis dos grandes funciones de ser madre y residente es muy placentero. Por eso invito a todos lo que quieran realizarla residencia en este hospital a sumarse ya que lo más lindo que tiene es la parte académica, y sobre todo se trabaja en un ambiente feliz”.

Danna Ramis, residente de segundo de Medicina Interna, indico: “Finalicé mis estudios universitarios en la Universidad Nacional de Rosario y decidí volver a mi provincia. Me fije las posibilidades que tenía para volver y realizar la residencia en el HAC.Medicina interna me gusto, porque en este hospital abarca muchas especialidades tenemos la posibilidad de contar con una amplia gama de formación tanto médica como personal, además contamos con profesionales de diferentes servicios que nos ayudan diariamente, como por ejemplo en los servicios de oncología y trasplante renal donde en otras residencias no se cuenta con eso. Por eso les hago la propuesta de que vengan, prueben y se den cuenta que la medicina interna es muy linda ya que es una de las especialidades que más se necesita a nivel nacional”.

Los interesados en las residencias médicas 2019 podrán registrarse a partir del día 25 de febrero al 26 de abril. El examen de las mismas se realizará el jueves 10 de mayo a las 9 en el salón de Conferencias del HAC.

Para mayor información, ingresar a www.hacfsa.gob.ar o bien dirigirse al Departamento de Docencia e Investigación (Av. Néstor Kirchner y Av. Pantaleón Gómez) para completar el formulario de inscripción, allí mismo encontrarán los cronogramas, condiciones de ingreso y requisitos. También pueden comunicarse a través de los teléfonos 0370 44 36109/ 441/ 442 – Int. 113, o al correo electrónico: docenciahacfsa@gmail.com Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan D. Perón”. Avenida Dr. Néstor Kirchner y Avenida Pantaleón Gómez – Formosa – Argentina.