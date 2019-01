Natalú brilló en el triatlón internacional de La Paz

Compartir











Los 18 atletas que llevó Caype Natalú a la 35° edición del Triatlón Internacional de La Paz, en Entre Ríos, tuvieron una destacada participación, tanto infantiles como junior y élite, quedando Ibrahim Alucín y Nazarena Salinas en el podio de esta categoría.

El tría más importante de Sudamérica congregó este año a más de 900 triatletas llegados desde todas las provincias de Argentina, y varios países de Sudamérica, logrando una vez más situarse como el más convocante y atractivo no sólo por su recorrido que atraviesa la ciudad de La Paz, que se viste de fiesta para alentar a los atletas, sino por la historia que tiene en sus espaldas.

El viernes 18 con tiempo fresco y el clima festivo del tría, pasado el mediodía se largó la primera de las competencias infantiles, resultando Emma Mercado Kelly (7) la primera en llegar en la categoría pañales femenino, compitiendo con niñas de La Paz, Escobar, Arroyo Leyes, Reconquista y Federación. Inmediatamente después, en categoría infantil femenino D, Elena Palavecino (8) obtuvo el tercer puesto midiéndose con atletas de Catamarca, Federación, Merlo y por supuesto La Paz.

La siguiente carrera correspondió a la categoría infantil B, quedando la formoseña Luz María Fernández en segunda posición, midiéndose con pares de Uruguay, La Paz, San Lorenzo, Catamarca,

Las chicas siguieron obteniendo buenos resultados, Lara Ximena Cubilla, tercera y Martina Godoy cuarta, le dieron una buena performance a Natalú en infantil A, mientras que la joven Victoria Escalante se posicionó en tercer lugar en Infantiles C, compitiendo con atletas de Bolivia, La Paz, San Antonio De Padua y La Calera.

En varones, Valdir Fernández (8) se coronó campeón en la categoría infantil D, con una gran carrera y ventaja sobre sus competidores, llegados de Merlo, Paraná, Azul, Federación, Pablo Nogués y Santa Fe.

En infantil C, el atleta de Natalú Francesco Donato Marchi quedó en quinta posición y Mariano Siacia en décimo lugar. Otro campeonato llegó de la mano de Renato Siacia, consagrado en Infantil A, categoría donde Felipe Portillo obtuvo el quinto puesto.

En la categoría infantil- juvenil B, Agustín Mercado Kelly quedó en sexto lugar cerrando la participación de los atletas de Natalú el día viernes.

El sábado, fue el turno de la distancia sprint y estándar, con la participación de Lourdes Aguirre, Aixa Segovia y Maximiliano Giménez, de buen desempeño los tres.

Elite

La jornada final, el día domingo tuvo a tres formoseños corriendo en élite: Nazarena Salinas, Estefanía Díaz e Ibrahim Alucín, los tres atletas de Natalú. En el caso de Nazarena, luego de una intensa carrera, quedó en quinta posición en la general y tercera en la categoría sub 23. Estefanía Díaz esta vez quedó en octavo lugar.

Por su parte el triatleta Ibrahim Alucín, luego de una dura y vibrante carrera, y conseguir liderar la natación en el río, culminó en cuarto lugar en la categoría Elite caballeros.

“La ventaja que tenemos en Formosa es que tenemos tres atletas elite, eso debería ser un orgullo para todos, encima son nuestros, de Natalú” destacó el profesor Humberto Alucín y adelantó que el próximo desafío para los triatletas será Triatlón “Combate de San Lorenzo” en Santa Fe.

“Tratamos de participar en los eventos que sea posible de triatlón, natación pedestrismo y ciclismo. Cuando el grupo es infantil, no hay muchos eventos donde haya cierta competitividad, se toma al nivel infantil como si fuera un grupo que no compite y no es así. Nuestra idea es formar un niño competente, queremos ir a un lugar donde haya mucha gente y haya nivel, se mejora entrenando y compitiendo con los mejores” destacó el entrenador.

Aclaró que “Independientemente de que se trata en el nivel infantil no consagrar ganadores tan prematuramente, pero sí buscar competitividad. Por eso tenemos que competir en forma separadas las disciplinas de triatlón, y de paso fortificamos ese segmento: natación, ciclismo y pedestrismo”.

Qué estuvo en juego

La edición 35ª del Triatlón Internacional de La Paz fue una fecha puntuable de la Copa Nacional 2018-2019, además del Circuito Entrerriano 2018-2019 y el Campeonato Argentino de Paratriatlón 2019.

Distancias

* Sprint: 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5K de pedestrismo.

Incluye a las categorías de Juveniles, Sprint, Mountain Bike y a las divisiones de Paratriatlón.

También a los Elite y Sub 23 (formato aplicado desde la temporada anterior).

* Estándar: el doble del recorrido anteriormente detallado.

Se aplica a los grupos de edad de Mayores.

* Infantiles (4 a 14 años): según las edades, evolucionan desde los 25 hasta los 400 metros en el tramo a nado, de 1K a 10K en el parcial en bicicleta y de 300 a 2.500 metros en la carrera a pie.